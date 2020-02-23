  • BIST 116.829
  • Altın 322,014
  • Dolar 6,0825
  • Euro 6,6031
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Yağmurlu hava yarına kadar devam edecek

» »
Meteoroloji açıkladı; ülkemiz soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında.
Yağmurlu hava yarına kadar devam edecek

Meteoroloji açıkladı; ülkemiz soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında.

Meteorolojiye göre yarına kadar yer yer yağışlar etkili olacak…

Dairenin haftalık hava tahmin raporu göre ülkemiz alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında. Hava yarına kadar yer yer etkili yağışların etkisi altında olacak…

Yağışlı hava yarın ülkeyi terk edecek ve yerini güneşe bırakacak.

Hava sıcaklığının bu süreçte 16-17 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Öte yandan Kıbrıs’ın  üst kesimlerinde kar yağışı var..

Rum basınına göre , Trodos meydanındaki kar kalınlığı 43 santime ulaştı. Ancak Trodos’a giden yollar, kar yağışı yüzünden kapandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava nasıl olacak?15 Şubat 2020 Cumartesi 11:03
  • Meteoroloji Dairesi’nden önemli uyarı08 Şubat 2020 Cumartesi 10:06
  • Meteoroloji Dairesi’nden şiddetli rüzgar uyarısı07 Şubat 2020 Cuma 17:53
  • Hafta sonu karla karışık yağmur bekleniyor06 Şubat 2020 Perşembe 08:55
  • Meteoroloji’den ‘Fırtına’ uyarısı05 Şubat 2020 Çarşamba 09:36
  • Meteroloji Dairesi uyardı! 74 Km sürat ile...04 Şubat 2020 Salı 15:47
  • Meteoroloji Dairesi, kuvetli rüzgar uyarısı yaptı01 Şubat 2020 Cumartesi 11:19
  • En Çok Yağış Yeşilırmak’a Düştü31 Ocak 2020 Cuma 12:22
  • Meteoroloji Dairesi’nden ‘fırtına’ ve ‘sağanak’ uyarısı30 Ocak 2020 Perşembe 19:37
  • Bugünden itibaren hafta sonuna kadar yağmur bekleniyor28 Ocak 2020 Salı 10:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti