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Yağmurlu havalardan sonra Bahar geldi

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Yağmurlu havalardan sonra Bahar geldi
Yağmurlu havalardan sonra Bahar geldi

Yağmurlu havalardan sonra Bahar geldi...

Ülkemizi etkisi altına alan yağmurlu havalardan sonra güneş açtı ve yağmurdan sonra bahar havası esmeye başladı.

Baharın gelmesi ile meyve ağaçları da çiçeklendi.

 

Bahar Nedir? Bahar ne zaman? Baharın anlamı nedir?

İlkbahar kış ile yaz mevsimleri arasında yaşanan bir dönemdir. Farklı yarımkürelerde farklı zaman dilimlerinde yaşanan ilkbahar mevsimi ülkemizde ve Kuzey yarım kürede 21 Mart- 22 Haziran tarihleri arasında gözlenir.
Kış döneminden yaza geçiş olduğu için ilkyaz olarak da adlandırılan ilkbahar ile karlar erir, yağmurlar artar, su kaynakları zenginleşir, hava sıcaklığı artar, çiçekler açar, doğa canlanır.

Bu nedenle yeniden doğuş olarak nitelendirilen mevsim, yaz mevsimi için hazırlıkların yapıldığı, çiftçilerin dikim, ekim işlerine başladığı dönemdir. Bu mevsimde Kırkikindi adı verilen ve sel ile sonuçlanabilecek sağanak yağışlar yaşanır. İlkbaharda gece süresi kısalmaya başlarken, gündüzler uzamaya, güneş ışığından daha çok yararlanılmaya başlanır.
İlkbahar, yaza geçiş dönemi olan havaların ısınmaya başladığı canlanma mevsimidir. 

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