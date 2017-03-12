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Yağmurlu yarıştan Akbil zaferle ayrıldı

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Yağmurlu yarıştan Akbil zaferle ayrıldı
Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organize ettiği 2017 Rapa Drift Şampiyonası, Dün, Cemsa Sporting Center’de yapılan yarış ile başladı. Yağmurlu havada yapılan yarışı Akay Akbil kazandı

Beş yarıştan oluşacak 2017 KKTC Rapa Drift Şampiyonası’nda sezon, Cemsa Sporting Center’de dün yapılan yarış ile başladı. Yağmurun etkilediği yarış bir kaç kez duraklatılsa da, ıslak zeminde keyifli bir şekilde devam etti. 23 yarışmacının mücadele ettiği yarışta Akay Akbil, finalde karşılaştığı Ahmet Öksüzoğluları’nı eleyerek yarışı kazanmayı başardı. Üçüncülük ise, rakibi Pambos Nikolae’nin mekanik arıza yaşayarak yarıştan çekilmesi ile Enver Haskasap’ın oldu.

 

Sıralama turlarında en yüksek puanı elde eden İbrahim Yücebaş yarışta beşinci olurken, altıncı sırada genç sürücü Oktay Erülkü, yedinci sırada 2014 şampiyonu Celal Bozbeyli ve sekizinci sırada Bekir Özsusuzlu yer alan isimler oldu.

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