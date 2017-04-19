Yahoo'nun ilk çeyrek gelirleri yüzde 22 arttı

Yahoo'nun ilk çeyrek gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 artışla 1,33 milyar dolar oldu.

Yahoo Inc'in 2017 yılı ilk çeyrek gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 artışla 1,33 milyar dolara yükseldi.

Yahoo'dan yapılan açıklamada, mobil, video ve sosyal reklam birimlerinin toplam gelirlerinin yüzde 35,6 artarak 529 milyon dolara ulaştığını belirtti.

İlk çeyrekte Yahoo'nun net kârı 99,4 milyon dolar, hisse başına kârı ise 10 cent oldu. Şirket geçen yılın aynı döneminde 99,2 milyon dolar zarar etmişti.