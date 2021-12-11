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Yahudi Yerleşimciler Filistinlilere Ait 600 Zeytin Ağacını Kesti

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Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kenti kırsalında Filistinlilere ait 600 zeytin ağacını kestiği bildirildi.
Yahudi Yerleşimciler Filistinlilere Ait 600 Zeytin Ağacını Kesti

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Deyr Şeref köyü kırsalında zeytin ağaçlarına zarar verdiği belirtildi.

Daglas, Yahudi yerleşimcilerin köyün yakınındaki Shavei Shomron yerleşim birimi sakini olduklarını ve 600 zeytin ağacını kestiklerini aktardı.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Yahudi yerleşimciler, buna ilaveten özellikle hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

Yerel kaynaklara göre, Ağustos 2020'den bu yana Batı Şeria'da 9 binden fazla zeytin ağacı tahrip edildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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