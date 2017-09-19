'Yaka paça dışarı atıldı' haberine ilişkin hastaneden açıklama geldi!

Bugün bazı basın kuruluşlarının halka akatardığı ‘yaka paça dışarı atıldı’ haberine ilişkin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op.Dr.Erol Uçaner’den açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Görülen gerek üzerine bugün bazı medya kurumlarında yayımlanan ‘ yaka paça dışarı atıldı ‘ haberine cevaptır. Verilen yayımlarda ismi gecen Dr.Ç.B. ve servis sorumlu hemşiresi ile yapılan görüşmede olay tamamen söyle gelişmiştir: Yaşı 9 olan hastamız MRI tetkiki için devlet hastanesinde randevusunu alıp işlem için hastaneye gelmiştir. Çocuk hastalıkları servisine damar yolu işlemi açmak için gelen hastaya ,pediatri servisinde ancak 4 yaşından küçük çocuklara damar yolu açılabildiğini, ancak acil durumlarda ve servisin sakin olduğu durumlarda bu işlemi da yapabileceklerini, fakat çok yoğun tedavi anı olduğu için ve hem yatan hem de ayaktan tedaviye gelen hastalar olduğundan dolayı bu işlemin acil serviste yapılması gerektiğini ifade ettiklerini ve hasta annesine de bunu aktardıklarını ama hasta yakınının her yıl bu işlem burada yapılır neden bu yıl yapılmayacak diye yüksek sesle tepki verdiğini belirtmiştir. Bunun üzerine orda olan sorumlu hemşirenin de hasta yakınına burası şu an çok yoğundur ve tedavilerimizi uygulamak zorundayız, prosedür 4 yaşa kadar çocuklara damar yolunu pediatri servisinde açtıklarını ve MR’ ı planlanan hastaya damar yolunu acil serviste açtırabileceklerini aktardığını ama yine yüksek sesle tepki vererek dışarı doğru çıktığını ve o sırada hemşire hanımın annenin omuzuna dostça dokunup sakin olun diye seslenişte bulunduğunu aktardı. Olayın yaka paça doktor hanımla hemşire hanımın hasta ve hasta yakınını dışarı atmasıyla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Bu bugüne kadar ne olmuştur nede olacaktır. İlgili olayla kamera kayıtları mevcuttur ve arzu edilirse bu incelenebilir. Saygılarımla

LBNDH Başhekim Yarımcısı

Op.Dr.Erol UÇANER