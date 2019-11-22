‘’Yakalarında Atatürk Beyinlerinde Şeriat’’ pankartı ile protesto

KTOEÖS ve KTÖS Eğitim Bakanlığı’nı protesto etti

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlendiği sırada, 2 öğretmen sendikası Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı protesto etti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, bakanlığa, politikaları nedeniyle suçlamalar yöneletti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören düzenlenen Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı protesto etti; “Gerici düşüncelere çanak tutanlar Atatürkçü olamaz” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, öğretmenlerin itibarsızlaştırılmasının, örgütlülüğünün bölünmesi için girişim yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Eğitim Bakanlığı’nı politikalarını protesto ettiklerini, mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil de Kıbrıs Türk toplumunun laikliği yaşam biçimi haline getirdiğini, bunu kültür olarak benimsediğini ifade ederek, ülkedeki ve Türkiye’deki yönetimi eleştirdi.

Bu arada, sendikaların eylemi sürerken, Mili Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tören bittikten sonra pankartla AKM önünde bekleyen öğretmenlerin yanından geçip AKM’den ayrıldı.