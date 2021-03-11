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Yakar'dan Gazimağusa Belediyesi'nde As Başkanlığa PANDEMİ itirazı!

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Yakar'dan Gazimağusa Belediyesi'nde As Başkanlığa PANDEMİ itirazı!
Yakar'dan Gazimağusa Belediyesi'nde As Başkanlığa PANDEMİ itirazı!

Gazimağusa Belediyesi’nde bugün yapılan asbaşkanlık seçimini UBP'li  Belediye Meclis üyesi Ahmet Öztanay kazandı.

Gazimağusa Beleidyesi'nde  asbaşkan olan YDP’li Ali Yakar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görev süresinin pandemi nedeniyle dönem sonuna kadar devam etmesini istediğini, bunun bir yasal hak olduğunu ve ilgili tarafa ilettiğini söyledi. Ali Yakar, Gazimağusa Belediye yönetiminin hukuk dışı kararda ısrar etmesi halinde konuyu yargıya taşıyacağını ifade etti.

İşte Yakar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tam metni;
 

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