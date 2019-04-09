Yakardaş: AKP'nin inadı Büyükçekmece'yi adeta büyük bir karakola çevirdi

İstanbul Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlatmıştı

Gazeteci Barış Yakardaş, AKP emri ile Büyükçeşmece'de operasyon başlatılması üzerine bir açıklama yayımladı.



Yakardaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AKP'nin inadı Büyükçekmece'yi adeta büyük bir karakola çevirdi. Her yer polis kaynıyor ve tüm seçmenler 'şüpheli' muamelesi görüyor. Bu arada yeniden açılan 51 sandığın ilkinde yapılan sayım sonrası AKP'nin oyu 1 adet düştü. 'Sondaj' adı altında Türkiye'nin enerjisi emiliyor..."