Yakardaş: AKP'nin inadı Büyükçekmece'yi adeta büyük bir karakola çevirdi

Gazeteci Barış Yakardaş, AKP emri ile Büyükçeşmece'de operasyon başlatılması üzerine bir açıklama yayımladı.
Yakardaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"AKP'nin inadı Büyükçekmece'yi adeta büyük bir karakola çevirdi. Her yer polis kaynıyor ve tüm seçmenler 'şüpheli' muamelesi görüyor. Bu arada yeniden açılan 51 sandığın ilkinde yapılan sayım sonrası AKP'nin oyu 1 adet düştü. 'Sondaj' adı altında Türkiye'nin enerjisi emiliyor..."
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