  • BIST 98.468
  • Altın 236,851
  • Dolar 5,6588
  • Euro 6,3812
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Yakardaş: AKP'nin inadı Büyükçekmece'yi adeta büyük bir karakola çevirdi

»
İstanbul Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlatmıştı
Yakardaş: AKP'nin inadı Büyükçekmece'yi adeta büyük bir karakola çevirdi

Gazeteci Barış Yakardaş, AKP emri ile Büyükçeşmece'de operasyon başlatılması üzerine bir açıklama yayımladı.

Yakardaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AKP'nin inadı Büyükçekmece'yi adeta büyük bir karakola çevirdi. Her yer polis kaynıyor ve tüm seçmenler 'şüpheli' muamelesi görüyor. Bu arada yeniden açılan 51 sandığın ilkinde yapılan sayım sonrası AKP'nin oyu 1 adet düştü. 'Sondaj' adı altında Türkiye'nin enerjisi emiliyor..."

yakar.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Barosu: İstanbul’da seçimler bitmiştir, bütün yurttaşlar seçimin sonucunu bilmektedir!08 Nisan 2019 Pazartesi 19:21
  • İmamoğlu son sonuçları açıkladı08 Nisan 2019 Pazartesi 16:15
  • Russell Crowe’dan Fenerbahçe paylaşımı08 Nisan 2019 Pazartesi 15:26
  • Dersim'de belediye önündeki duvar ve korkuluklar yıkıldı08 Nisan 2019 Pazartesi 14:42
  • Sedat Peker: Devlet sokağa çıkın derse çıkarız08 Nisan 2019 Pazartesi 13:13
  • Mazbataların geciktirildiği Mardin'de iki genel müdür ataması yapıldı08 Nisan 2019 Pazartesi 12:51
  • Geçersiz oy sayımında sandıkların %92,3’ü açıldı, sonuç değişmiyor08 Nisan 2019 Pazartesi 11:13
  • Mansur Yavaş mazbatasını aldı08 Nisan 2019 Pazartesi 11:10
  • Son dakika: CHP ve İYİ Parti İstanbul İle Seçim kuruluna mazbata için dilekçe verdi08 Nisan 2019 Pazartesi 11:04
  • Honda Türkiye'deki fabrikasını kapatıyor, 1100 işçi işsiz kalacak08 Nisan 2019 Pazartesi 10:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti