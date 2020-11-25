Yakın Doğu Bank Yeni Genel Müdürlük Binası açıldı

Yakın Doğu Bank’ın (Near East Bank) yeni genel müdürlük binası bugün düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra bazı bakanlar, milletvekilleri, bazı siyasi partilerin temsilcileri, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel, Merkez Bankası ve Yakın Doğu Bank yetkilileri ve diğer davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel ve Yakın Doğu Bank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Selami Kaçamak’ın açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilerek binanın açılışı yapıldı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ameliyat geçiren ve açılışa katılamayan YDÜ Kurucu Rektörü Suat Gürsel’e geçmiş olsun ve tebrik mesajıyla başladığı konuşmasında, Yakın Doğu Bank’ın yeni binasının teknolojik altyapısı ve 650 çalışanıyla sektöre örnek olduğunu ayrıca verdiği kredilerle ekonomiye kan verdiğini ifade etti.

Tatar, 3 milyar TL’lik aktif büyüklüğüyle ülkedeki en üst sıralardaki bankalar arasında yer alan Yakın Doğu Bank’ın yaptığı yatırımların KKTC devletine olan güvenini gösterdiğini, başka yatırımlara davet ettiğini ve bu anlamda dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini de kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu mesajın “KKTC’nin ayakta olduğu ve olmaya devam edeceği” olduğunu, Kıbrıs’ta yaşayabilir iki eşit egemenliğe dayalı devlet temelinde bir çözüm istendiğini, ayrıca Kıbrıs Türkü’nün haklı olduğu ve kendi kaderini kendi belirleme hakkı bulunduğunu dünyaya hatırlattığını belirtti.

Hükümet çalışmalarını devam ettiğine de işaret eden Tatar, Bakanlar Kurulu’nun toplanmadığı yönünde eleştiriler yapıldığını da anımsatarak, Anayasa’nın Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu’na başkanlık edebilmesine olanak tanıdığını söyleyerek, acil ve elzem bir durum olması durumunda kendisinin bu görevi yaparak, Bakanlar Kurulu’nda belli kararlar alınmasının sağlanabileceğini ifade etti.

Pandemi döneminde UBP-HP hükümetinin yaptıklarının takdire değer olduğunu da söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, 50’den fazla toplantı 400 saatin üzerinde çalışma sonucu Covid-19 salgınının iyi yönetildiğini ve Rum kesiminde günlük 300’lü rakamlardan bahsedilirken, KKTC’de şu an rahat bir dönemin yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sürecin iyi yönetilmesini KKTC’deki insan kaynaklarının yetişmiş olması, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları, kurumlarının kapasitesiyle açıkladı. Tatar, bu durumun KKTC’nin daha da güçlenebilmesinin belirtileri olduğunu, pandemi döneminde işletmelere dağıtılan kredilerin ekonomiye olumlu yansıdığını, öğrencilerin KKTC’ye dönmeye başladığını ve 3 günlük karantina kararıyla turizm sektörüne de oksijen akışının sağlandığını ifade etti.

Tatar, konuşmasının sonunda Yakın Doğu Bank’a emeği geçenleri tebrik ederek, yeni binasının ülkeye ve ekonomiye hayırlı olmasını diledi.

GÜNSEL

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel de konuşmasında,1996 yılında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) bünyesindeki tek şubesiyle bankacılığa adım atan Near East Bank’ın bugün 16 şubede 290 personeliyle yoluna emin adımlarla devam ettiğini bildirdi.

Günsel, YDÜ’nün her eserinin dünyayla bütünleşmeye bir katkı olduğunu ve bu yatırımların merkezine de Kıbrıs’ın konduğunu anlatan Günsel, her yatırımın KKTC topraklarının geleceği ve insanına yapıldığını ifade etti.

İrfan Günsel, Yeni Genel Müdürlük binasının teknik donanımı, fiziki özellikleri ve 650 çalışanıyla ülke ekonomisine katkı sağlayıp, hareketlilik katacağını da kaydederek, Yakın Doğu ailesinin eğitim, otomotiv, inovasyon ve teknolojide fark yaratmayı sürdüreceğini söyledi.

KAÇAMAK

Yakın Doğu Bank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Selami Kaçamak açılış öncesi yaptığı konuşmada Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı etkilediği gibi KKTC’de de sosyal ve ekonomik sıkıntılar yarattığını ve bankacılık sektörünün de bu sıkıntılardan kaçamadığını dile getirdi.

Kaçamak, YDÜ’nün kendi içerisinde aldığı önlemler gerek kendi çalışanları, gerekse halka yönelik sağladığı olanaklarla pandemi döneminde devletin verdiği savaşa katkıda bulunduğunu ifade ederek, yeni Near East Bank binasıyla halka daha hızlı güvenli ve çağdaş bankacılık hizmeti vereceklerini belirtti.

Bankanın fiziki özellikleri ve oturduğu alan hakkında teknik bilgiler de veren Kaçamak, yeni banka binasının halka ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.