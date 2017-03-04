 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKACumhuriyet binasının önünde silah sesleri!

Yakın Doğu Bulvar'ında kaza

» »
Yakın Doğu Bulvar'ında kaza
Refüje çarpıp, devrildi

"Mert Mertcaoğlu, yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı"

 

Lefkoşa’da sürekli kazaların meydana geldiği Yakın Doğu Bulvarı’nda direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, bordür taşlarına çarparak yan yattı.

Araç sürücüsü 26 yaşındaki Mert Mertcaoğlu, kazayı yara almadan atlattı.

Mert Mertcaoğlu, yönetimindeki EK 707 plakalı aracıyla Lefkoşa’dan Dikmen’e seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüj kenarındaki taşlara çarptı ve devrildi.

Mertcaoğlu’nun yardımına trafikteki diğer sürücüler koştu.

 

Kaynak:KHA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Devlet Laboratuvarı’ndaki yangın04 Mart 2017 Cumartesi 08:53
  • Bu bölgelere elektrik enerjisi verilemeyecek03 Mart 2017 Cuma 16:51
  • İşte satış tarihi!03 Mart 2017 Cuma 16:50
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu İzmir'de temaslarda bulundu03 Mart 2017 Cuma 16:43
  • DP Genel Sekreteri Özcafer: "Ortağınızla görüşmeniz gerekir"03 Mart 2017 Cuma 16:25
  • KTEZO, Esnaf ve Zanaatkarlar Federasyonu kurulmasına karşı03 Mart 2017 Cuma 15:17
  • Cumhuriyet Meclisi Ormanı'na yeni fidanlar ekildi03 Mart 2017 Cuma 15:15
  • Mehmetçik’te organik tarım uygulamalarına geçiş toplantısı düzenlenecek03 Mart 2017 Cuma 15:13
  • 9 Mart Baf Direnişi ve Direnişte Şehit Düşenler anılacak03 Mart 2017 Cuma 12:36
  • İzinsiz getirilen at Devlet Üretme Çiftliklerine verildi; 2 kişi tutuklandı03 Mart 2017 Cuma 12:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti