Yakın Doğu Bulvar'ında kaza

"Mert Mertcaoğlu, yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı"
Lefkoşa’da sürekli kazaların meydana geldiği Yakın Doğu Bulvarı’nda direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, bordür taşlarına çarparak yan yattı.
Araç sürücüsü 26 yaşındaki Mert Mertcaoğlu, kazayı yara almadan atlattı.
Mert Mertcaoğlu, yönetimindeki EK 707 plakalı aracıyla Lefkoşa’dan Dikmen’e seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüj kenarındaki taşlara çarptı ve devrildi.
Mertcaoğlu’nun yardımına trafikteki diğer sürücüler koştu.
Kaynak:KHA
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