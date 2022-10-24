Yakın Doğu Bulvarı'nda Trafik Kazası!

Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde bugün saat 15.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Olay yerinden edinilen bilgiye göre, iki aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan olmadı.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde bugün saat 15.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Olay yerinden edinilen bilgiye göre, iki aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan olmadı.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.