Yakın Doğu Enstitüsü ‘Cuma Söyleşileri’ Düzenliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, haftalık olarak düzenlenecek olan seminerlerde, kamu kurum-kuruluşlar ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinden oluşacak olan misafir konuşmacılar, KKTC’de ve Doğu Akdeniz’de sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel konuları irdeleyecek. Seminerin ilk etkinliği, 29 Mart 2019 Cuma günü, Yakın Doğu Hastanesi 101 no’lu toplantı salonunda saat 15.00’de, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk’un katılımı ile “Sanayi Sorunları ve Kuzey Kıbrıs Sanayi Stratejisi” başlığı altında gerçekleştirilecek.

Moderatörlüğünü Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı’nın yapacağı söyleşiler, küresel ve bölgesel değişim, gelişimler çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin konumlanışını irdelemek ve geleceğe yönelik projeler geliştirmek üzere kamu kurum-kuruluşlar ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerini toplumun farklı kesimleri ile bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı: “Devlet kurumlarını ve Sivil Toplum Örgütlerini Toplumun Farklı Kesimleri İle Bir Araya Getirmeyi Hedefliyoruz...”

2013 yılında Kıbrıs adasının içinde bulunduğu coğrafyanın gündeminde önemli yer tutan sosyal, ekonomik ve kültürel süreçlerde bilimsel politikalar ve toplumsal fayda güdümlü projeler üretmek hedefiyle Yakın Doğu Enstitüsü’nün kurulduğunu ve faaliyetlerini hem kamu kurum-kuruluşları hem de sivil toplum ile etkileşimli bir şekilde ortaya koymaya çalıştığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı düzenlenecek olan ‘Cuma Söyleşileri’nin bu anlamda karşılıklı etkileşimi pekiştirecek bir faaliyet olarak tasarlandığını belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Çıraklı, “Enstitümüzün temel kuruluş amaçlarından bir tanesi ülkemizin de içinde bulunduğu Yakın Doğu bölgesindeki gündeme yön veren sosyal, kültürel, ekonomik, stratejik ve bilimsel konularda politika üretim süreçlerine destek vermek. Bunu sağlarken tüm paydaşlarla tematik etkinliklerle karşılıklı etkileşimi devam ettirmek çok önemli. Bu çerçevede tasarlanan ‘Cuma Söyleşileri’ kamu kurumlarını ve Sivil Toplum Kuruluşlarını araştırmacılar, öğrenciler ve toplumun farklı kesimleri ile bir araya getirerek akademik bir köprü oluşturacak” dedi