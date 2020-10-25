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Yakın Doğu Enstitüsü “Küresel Gündem” Seminerlerini Başlatıyor

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Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü uluslararası ilişkiler ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri konu alacak ‘Küresel Gündem’ seminerleri düzenlemeye başlıyor.
Yakın Doğu Enstitüsü “Küresel Gündem” Seminerlerini Başlatıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü uluslararası ilişkiler ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri konu alacak ‘Küresel Gündem’ seminerleri düzenlemeye başlıyor. 2020-2021 Akademik Yılı Güz dönemi boyunca çevirimiçi gereçekleştirilecek seminerlerde, alanında uzman üst düzey bürokrat, diplomat ve akademisyenler küresel konuları irdeleyecek. Moderatörlüğünü Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı’nın yapacağı seminerlerin ilki, 28 Ekim 2020 Çarşamba günü, “Kafkasya Krizi ve Bölgesel Yansımaları” başlığı altında yapılacak.

 

Kafkasya Krizi ve Bölgesel Yansımaları Masaya Yatırılacak

Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Çalışmalar Merkezi Başkanı (QAFSAM) Araz Aslanlı, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Başkanı (Eko-Avrasya) Başkanı Hikmet Eren, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mitat Çelikpala ve Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Erdi Şafak seminerde konuşmacı olarak yer alacak. Seminer, Yakın Doğu Üniversitesi Youtube kanalı ile Yakın Doğu Enstitüsü Facebook sayfasından saat 18.00’den itibaren canlı olarak izlenebilecek.

 

Moderatörlüğünü Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı’nın yapacağı semine “Küresel Gündem” seminerlerinin ilkinde Azerbaycan ve Ermenistan yeniden başlayan Karabağ Savaşı’nın bölgedeki politik, sosyolojik ve ekonomik dengeleri nasıl değiştireceği ele alınacak. Seminerde, “Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Siyaseti”, “Türkiye’nin Dağlık Karabağ Krizine Bakış Açısı ve Azerbaycan – Türkiye İlişkileri”, “Bölgesel Aktörlerin Dağlık Karabağ Sorununa Yaklaşımları ve Çözüm Senaryoları” ve “Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukuku Çerçevesinde Dağlık Karabağ Sorunu” başlıkları altında sunum ve konuşmalar yapılacak.

 

Küresel Gelişmeler Farklı Boyutları ile Ele Alınacak...

Yakın Doğu Enstitüsü tarafından düzenlenen “Küresel Gündem” başlıklı seminerler dizisi kapsamında daha sonra “ABD Başkanlık Seçimleri ve Türk-Amerikan İlişkileri” ile “Güncel Gelişmeler Işığında Doğu Akdeniz Enerji Denklemi” başlıklı konular da ayrı ayrı irdelenecek. Seminerlerde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) konumu değişen ve gelişen küresel gelişmeler ışığında değerlendirilecek. 

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