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Yakın Doğu Enstütüsü’nün Başlattığı “Stajyer Araştırmacı Programı”na Başvurular, 26 Mart’a Kadar Yapılabilecek.

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Yakın Doğu Enstütüsü’nün Başlattığı “Stajyer Araştırmacı Programı”na Başvurular, 26 Mart’a Kadar Yapılabilecek.
Yakın Doğu Enstütüsü’nün Başlattığı “Stajyer Araştırmacı Programı”na Başvurular, 26 Mart’a Kadar Yapılabilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik başlattığı “2021-Stajyer Araştırmacı Programı”na başvuruların 26 Mart’a kadar kabul edileceğini açıkladı.

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Medya ve İletişim gibi bölümlerde lisans (3. ve 4. sınıf) ve yüksek lisans düzeyinde öğrenimlerine devam eden öğrencilerin dahil edileceği program, Nisan 2021’de başlayacak. Kabul edilen öğrencilerin uzmanlık alanlarına göre yönlendirileceği program, Haziran 2021’e kadar devam edecek.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı: “Öğrencilerimize düşünce kuruluşu altyapısında profesyonel iş tecrübesi ve farkındalık kazanacakları bir staj ortamı sağlayacağız.”

2013'te kurulan Yakın Doğu Enstitüsü, dış politika ve güvenlik konularında stratejik raporlar ve akademik etkinlikler aracılığıyla bilimsel farkındalık yaratma misyonu taşıyor. Enstitü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı, politika süreçlerine dair araştırma, değerlendirme ve analizlerle alternatif politikalar üretmek için çalışmalar yaptıklarını söylüyor. Yrd. Doç. Dr. Çıraklı, “Stajyer Araştırmacı Programı” ile ilgili “Öğrencilerimize düşünce kuruluşu altyapısında profesyonel iş tecrübesi ve farkındalık kazanacakları bir staj ortamı sağlamayı hedefliyoruz. Böylece edindikleri teorik bilgileri, pratiğe dönüştürme imkanı yakalayacaklar” şeklinde konuştu.

Yakın Doğu Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, “Stajyer Araştırmacı Programı”na katılacak adaylar, 26 Mart tarihine kadar özgeçmişlerini elektronik posta yoluyla yde@neu.edu.tr adresine göndererek başvurularını yapabilecek.

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