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Yakın Doğu İlkokulu Kurucu Müdürü Hasan Yükselen, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

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Yakın Doğu İlkokulu Kurucu Müdürü Hasan Yükselen, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı
Yakın Doğu İlkokulu Kurucu Müdürü Hasan Yükselen, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli eğitimcilerinden Hasan Yükselen, son yolculuğuna uğurlandı. 53 yıllık eğitimcilik hayatında uzun yıllar öğretmen ve idareci olarak görev alan Yükselen, Yakın Doğu İlkokulu Kurucu Müdürü olarak 23 yıl boyunca hizmet verdi.

78 yaşında hayatını kaybeden Hasan Yükselen için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi önünde tören düzenlendi. Hasan Yükselen’in kızı Güliz Hüdaoğlu ve damadı Gürdal Hüdaoğlu’nun da katıldığı törene, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Yakın Doğu Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ve Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende sırasıyla, Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Müdürü İzzet Yılmaz ve Hasan Yükselen'in damadı Gürdal Hüdaoğlu birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından omuzlara alınan Hasan Yükselen'in naaşı alkışlarla cenaze aracına bindirilerek defnedileceği Lefkoşa Mezarlığına uğurlandı.

Ertan Aligüllü: “Bedenen kaybetmiş olsak da Hasan Yükselen hocamızın adı ve hizmetleri ilelebet yaşayacak.”

Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Ali Güllü, 53 yıllık başarılı bir eğitimcilik hayatı olan Hasan Yükselen’in Yakın Doğu İlkokulu'nun kuruluşundan itibaren 23 yıl hizmet verdiğini ve bugün gelinen noktada büyük emekleri olduğunu söyledi. Aligüllü, “Bedenen kaybetmiş olsak da Hasan Yükselen hocamızın adı ve hizmetleri ilelebet yaşayacak. Yakın Doğulular onu asla unutmayacak” ifadesini kullandı.

İzzet Yılmaz: “Hasan Hocamızla çalışırken hem öğretmen hem de idareci olarak çok şey öğrendim.”

Yakın Doğu İlkokulu’nun müdürlüğünü üstlendiği dönemde Hasan Yükselen’in yardımcılığını üstlenen İzzet Yılmaz ise Yakın Doğu İlkokulu’nda Yükselen ile en fazla mesai yapan kişilerden biri olarak kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi.

Bugün Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Müdürü olarak görev alan İzzet Yılmaz, “Hasan Hocamızla çalışırken hem öğretmen hem de idareci olarak çok şey öğrendim. Bugün müdürlüğünü yürüttüğüm okulumda, Hasan Bey’den öğrendiğim pek çok şeyi uyguluyorum” dedi. Yılmaz, "İyi ki yollarımız kesişmiş. İyi ki onunla birlikte mesai yapma şansı bulmuşum. Hasan Hoca kelimelerle anlatılamaz. Hasan hocanın okulda kurduğu düzen ve sistemi sürekli arkadaşlarıma anlattım ve anlatmaya devam edeceğim. Hepimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.  

Gürdal Hüdaoğlu: “Emekli olduktan sonra da Yakın Doğu ile olan duygusal bağını hiçbir zaman kaybetmedi.”

Törende Ailesi adına söz alan Hasan Yükselen’in damadı Gürdal Hüdaoğlu ise hayatını eğitime adayan Hasan Yükselen’in son gününe kadar eğitime dair düşünmeye ve üretmeye devam ettiğini vurguladı. Yükselen’in her zaman Yakın Doğu’yu büyük bir aile olarak gördüğünü söyleyen Hüdaoğlu, “Emekli olduktan sonra da Yakın Doğu ile olan duygusal bağını hiçbir zaman kaybetmedi” ifadesini kullandı. Hasan Yükselen’in tedavi sürecini de Yakın Doğu Üniversitesi Hasatanesi’nde geçirdiğini söyleyen Gürdal Hüdaoğlu, “Burada kendisiyle her zaman yakından ilgilenildi. Sadece gördüğü ilgi nedeniyle değil ülkemizde toplumuna hizmet eden böyle donanımlı bir sağlık kurumu bulunuyor olmasından da gurur duyardı” dedi. Hüdaoğlu, “Hayatı boyunca olduğu gibi, bu son görevde de babamı yalnız bırakmayan başta Suat Günsel Hocamız olmak üzere bütün Yakın Doğululara teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

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