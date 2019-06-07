Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri velileri ile birlikte “English Fun Week” etkinliğinde bir araya geldi

Yakın Doğu İlkokulu birinci ve ikinci sınıf öğrencileri “English Fun Week” etkinliğinde aileleriyle bir araya geldiler.

Yakın Doğu İlkokulu’ndan alınan bilgiye göre, “English Fun Week” etkinliği kapsamında, İngilizce eğitici-öğretici aktivite ile oyunlardan oluşan istasyonlar kurularak, çocukların konu başlığı değişebilmelerine olanak sağlandı.

Aktivitelerde kullanılan oyunlarda, İngilizce dil eğitiminin yanı sıra, öğrencilerimize yanlışlarını tekrar deneme ve alternatifler üzerinde düşünebilme becerilerini geliştirme konularında da yol gösterici uygulamalar yapıldı.

İngilizceyi günlük yaşamın içine katarak, eğlenceli, şaşırtıcı oyunlarla öğrencilerin farkına bile varmadan İngilizceyi sevmeleri ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi sağlandığı etkinlikle, öğrenciler hem aileleri ile birlikte çeşitli aktivitelerle de hoşça vakit geçirdiler hem de yaratıcılıklarını sergilediler.

Özgüven Gelişimi Sağlayacak Öğrenim Aktiviteleri Önem Taşıyor…

Yakın Doğu İlkokulu İngilizce Bölüm Başkan Yardımcısı Deniz Özkan, gerek eğitim, gerek oyunlar sırasında, gerekse sosyal yaşantımızda, çocuklara bağımsız olma özgürlüğünün de tanınması gerektiğini belirterek, eğitimci ve yetişkinlerin böyle bilinçli yaklaşımlarının çocukların özgüven ve motivasyonunu artıracağını söyledi.

Özkan, “Bu sorumluluğun bilinciyle, “English Fun Week” etkinliklerimiz sırasında, çocuklarımızın bildiğini ön plana çıkarıp, farklı pek çok ilgi alanına hitap ederek, özgüvenlerini geliştirebilecekleri zenginleştirilmiş bir öğrenme çevresini onlara sunmaya çalıştık” dedi.