Yakın Doğu İlkokulu öğrencilerinden büyük başarı

Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri Dünyada yabancı dil eğitimini derecelendiren en önemli kurumlardan biri olan Cambridge Üniversitesi’nin düzenlediği İngilizce sınavlarında % 100 başarıya ulaştı.

Yakın Doğu İlkokulu’ndan verilen bilgiye göre, toplamda 136 öğrencinin girdiği sınavlarda; 52 öğrenci Starters, 43 öğrenci Movers, 41 öğrenci de Flyers sınavlarında başarı elde ederek Cambridge Başarı sertifikası almaya hak kazandı. Okuma-yazma, dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşan ve en yüksek not olan 15 puan üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda; 72 öğrenci 15, 32 öğrenci 14, 6 öğrenci 13, 9 öğrenci 12, 2 öğrenci 11, 15 öğrenci de 10’ar puan alarak başarı gösterdi.

Başarıyı Kutladı…

Yakın Doğu İlkokulu İngilizce Bölüm Başkan Yardımcısı Deniz Özkan, elde edilen başarılarından dolayı öğrencilerini kutlayarak, velilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da okuldaki İngilizce eğitimi ile öğrencilerin seviye ve başarılarını Cambridge başarı sertifikalarıyla taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Özkan, öğrencilerin uluslararası Cambridge İngilizce seviye ölçme ve değerlendirme sınavları sonucunda, dünya standardında kazandıkları başarılarının gurur ve motivasyonuyla ileriki dönemlerde katılacakları farklı sınav basamaklar içinde kararlılık sergilediğini ifade etti.

Öğrenciler Sınavlara Düzenlenen Kurslarla Hazırlanıyor…

Yakın Doğu İlkokulu olarak İngilizce’nin dünyaya açılan kapı olduğuna inandıklarını ifade eden Deniz Özkan, eğitimciler olarak hedeflerinin her bir öğrenciye İngilizce dilini kendi dillerindeki akıcılık ve başarıyla okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerisini kazandırmak olduğunu belirtti.

Özkan; “Cambridge sınavları öğrencilerimizin bu dört ayrı becerisinin her birini ölçmekte ve ayrı ayrı derecelendirmektedir. Bu sebeple, Cambridge İngilizce testleri sınav müfredat, uygulamalarını ve yeni değişiklikleri yakından takip ediyoruz. Okulumuzda İngilizce müfredatı içinde haftanın belirli günleri bu sınavlara hazırlık kursları yapıyoruz. Deneyimli İngilizce kadromuz ve öğrenci-veli işbirliğiyle çocuklarımızı başarabilecekleri en üst seviyedeki sınavlara yönlendirerek, özgüven ve motivasyonlarını artırıyor aynı zamanda uluslararası sınavların önem ve geçerliliğinin altını küçük yaşlardan başlayarak çiziyoruz” dedi.

Her Yıldız Kendi Işığıyla Parlar…

“Her bir öğrencimiz kendine özel ve biriciktir” diyen Deniz Özkan, bu bağlamda eğitimcilere ve ailelere oldukça büyük sorumluluk düştüğüne vurgu yaptı.

Özkan, eğitimciler olarak görevlerinin öğrencilerde zaten var olan ışığı görmek ve her birini kendi özel gereksinim ve becerileri doğrultusunda yönlendirerek, gereken planlama, eğitim ve motivasyonu onlara sağlamak olduğunu söyledi.

Velilerin ise bu özverili süreçte gösterdiği ilgi ve alakayla çocuklarının çabasına olan takdirlerini göstererek eğitimcilere yardımcı olabileceklerini dile getiren Özkan, “Unutmamalıyız ki, sonuç ne olursa olsun başarıdan çok çabayı övmeliyiz. Onların azimli bireyler olarak yetişmeleri konusunda şüphesiz çabamız ortaktır. Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Planlama ve azim başarıdaki en büyük etkenlerdir. Başarının devamı için ise motivasyon ve takdir en değerli itici güçlerdir” diye konuştu.