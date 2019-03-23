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Yakın Doğu İlkokulu Öğretmenlerinden “Teknoloji Kullanım Sürecinde Olası Risk Faktörleri ve Korunma Yöntemleri” Semineri

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Yakın Doğu İlkokulu Öğretmenlerinden “Teknoloji Kullanım Sürecinde Olası Risk Faktörleri ve Korunma Yöntemleri” Semineri
Yakın Doğu İlkokulu Öğretmenlerinden “Teknoloji Kullanım Sürecinde Olası Risk Faktörleri ve Korunma Yöntemleri” Semineri

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin, Girne Bölgesindeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla ilgili hazırladığı program kapsamında, Yakın Doğu İlkokulu öğretmenleri Dr. Hasan Özdal ve Uz. Çiğdem Alasya tarafından “Teknoloji Kullanım Sürecinde Olası Risk Faktörleri ve Bunlardan Korunma Yöntemleri” konulu seminer verildi.

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Girne Anafartalar Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Oğuz Veli Ortaokulunda gerçekleşen seminerler dizisine 6, 7, 8 ve 9. sınıf öğrencileri katıldığı etkinlikte,  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Uzmanı Hasan Özdal ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanı Uzmanı Çigdem Alasya tarafından yaşamda teknolojinin yeri ve etkileri ele alındı.

Teknolojinin Bilinçsiz ve Kontrolsüz Kullanımı Tamir Edilmesi Zor Yıkımlara Sebep Olabiliyor...

Seminerde ilk sözü alan Uz. Çiğdem Alasya, teknoloji kullanımının günlük hayatımızdaki psikolojik etkilerinden ve bunlarla başa çıkma yöntemlerinden söz etti. Alasya, teknolojinin hayatımızı pek çok yönden kolaylaştırdığını ifade ederken, bilinçsiz ve kontrolsüz teknoloji kullanımının, aile ve arkadaş ilişkileri, günlük sorumlulukların yerine getirilmesi, sosyalleşme süreci, iletişim süreçleri açısından pek çok soruna neden olabileceğinin altını çizdi.

Teknolojinin Yaşam Süreçlerindeki Yeri ve Olası Risk Faktörleri Tartışıldı…

Seminerin ikinci basamağında söz alan Dr. Hasan Özdal ise içinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağının günlük yaşantımıza yansımalarından söz ederek, dijital göçmenlerden, dijital yerlilere geçiş sürecinin etkilerini tartıştı. Dr. Özdal, teknolojik gelişimlerin özellikle eğitim ve öğretim süreçlerinin etkilediğini, eski yıllarda eğitim ve öğretim sürecinin “öğretmen – öğrenci – kara tahta” etkileşiminden ibaret olduğunu şimdilerde ise teknolojik dönüşümler sayesinde öğrenme olanaklarının arttığını, araştırma ve bilgi edinme sürecinin kolaylaştığını bundan dolayı 21. yüzyıl çocuklarının ve gençlerinin çok şanslı bir nesil olduğunu ifade etti. Dr. Özdal, konuşmasının devamında teknoloji kullanım sürecinde meydana gelebilecek risk faktörleri ile bunlarla başa çıkma yöntemleri hakkında öğrencilerle bilgi paylaşımında bulundu.

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