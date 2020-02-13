Yakın Doğu İlkokulu ve Ortaokulu Öğrencileri Uzay Kampına Gidiyor…

Yakın Doğu İlkokulu ve Ortaokulu, öğrencilerin bilimsel vizyonunu güçlendirmek, uzay hakkında algılarına bir pencere daha açarak uzay bilimleri ve astronomiye olan ilgilerini artırmak amacıyla 4,5,6,7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik “İzmir Uzay Kampı” gezisi düzenlenliyor.

Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ilk ve tek Uzay kampı olan İzmir Uzay Kampı’nda “Yıldızlar ve Gezegenler Macerası” programına katılan öğrenciler, uzay, gezegenler, gök cisimleri, astronotlar ve astronotların yaşam koşulları hakkında bilgi sahibi olacaklar. Bilimsel deneyler gösterisi, uzay mekiği sistemleri ve NASA simülatörleri hakkında uygulamalı eğitim alma imkanına sahip olacaklar.

Uzay bilimleri alanında eğitim programı olarak uygulanan gezi kapsamında öğrenciler, ay ve uzay gibi daha az yer çekimli ve yer çekimsiz ortamlarda hareket deneyimi sağlayan simülatörleri deneyecekler. Planetaryum ve gözlemevi aktivitelerine katılarak astronot giysilerini deneme ve uçuş görev eğitimi alma fırsatı bulacaklar.

Çocuklar Yaşam Becerileri Konusunda Yetkinlik Kazanıyor…

Düzenledikleri Uzay Kampı gezisi ile öğrencilerin bilim, matematik ve teknoloji alanlarında büyük bir farkındalık eğitimi kazanacaklarına inandıklarını belirten İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, öğrencilerin problem çözme, zaman yönetimi ve takım çalışması yeteneklerini geliştirmeye yönelik aktiviteler yapacaklarını söyledi.

Aligüllü, “Uzayla ilgili interaktif simülasyonların kullanıldığı dinamik ve eğlenceli bir ortamda öğrencilerimiz iletişim, takım çalışması ve liderlik alanlarında eğitim alacaklar. Bilişsel gelişimi de destekleyen kamp programı, öğrencilerin matematik becerileri, fen bilimleri teknolojileri alanında yeterlilik, dijital yeterlilik, sosyal ve vatandaşlık yeterliliği kazanmasını sağlarken, yaşam becerileri konusunda da yetkinlik kazanarak, öğrendiklerini kullanarak, kendi yeteneklerini geliştirme ortamı sunuyor. Bilim ve teknoloji alanındaki uygulamalı aktivitelerin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle zenginleştirilen kamp programında, çocukların kendilerini ve dünyayı da daha iyi tanımalarına olanak sağlıyor” şeklinde konuştu.