Yakın Doğu İlkokulu Velilere Yönelik Sınav Kaygısı Semineri Düzenlendi…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Okullar Grubu Rehberlik Koordinatörü Pedagog Ayşen Oy’un katılımı ile gerçekleşen seminerde, sınav kaygısı ve ebeveyn tutumu, doğru ve yanlış davranışlar ile çocuğun başarısında okul-aile işbirliğinin önemi üzerinde duruldu. Sınav kaygısının azaltmak için neler yapılacağına ilişkin öneriler verildi.

Pedagog Ayşen Oy, çocukların bu yaşlarının aynı zamanda bir ön ergenlik yaşı olduğunu ifade ederek, çocuklara baskı kurmaktan çok onlarla açık iletişime geçmenin önemine dikkat çekti. Çocuğun başarısında okul-aile işbirliğinin önemini anlatan Oy, çocuğun yeteneklerinin farkına vararak çocuğun yapacağı ve yapamayacağı şeylerin belirlenmesinin çocuğun hayat başarısını ve okul başarısını büyük ölçüde artıracağını belirtti.

Pedagog Ayşen Oy seminer sonunda, velilerin konu ile ilgili sorularının cevapladı.