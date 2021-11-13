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Yakın Doğu İlkokulu’ndan Cumhuriyet Yol Koşusu’nda Çifte Şampiyonluk

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Yakın Doğu İlkokulu’ndan Cumhuriyet Yol Koşusu’nda Çifte Şampiyonluk
Yakın Doğu İlkokulu’ndan Cumhuriyet Yol Koşusu’nda Çifte Şampiyonluk

Yakın Doğu İlkokulu’ndan Cumhuriyet Yol Koşusu’nda çifte şampiyonluk

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde her yıl düzenlenen okullar arası Cumhuriyet Yol Koşusu, bu yıl da büyük bir coşkuya düzenlendi. 11 Kasım’da KKTC Atletizm Federasyonu’nun organize ettiği koşuda yarışan minikler Cumhuriyet coşkusunu da yaşadı. Yarışta, Yakın Doğu İlkokulu, kızlar ve erkekler kategorilerinde birinci olarak çifte şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bireysel genel değerlendirmede ise, ilk 1000 metre kategorisinde ilk üç sırayı Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri paylaşırken, 800 metre kızlar kategorisinde ilk iki sırayı yine Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri paylaştı. Erkekler 1000 metrede Uraz Çeribaşı birinci olurken, kızlar 800 metre yarışında da Zarif Dayı birinciliğe ulaştı.

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Ertan Aligüllü: “Başarıları ile bizleri gururlandıran çocuklarımızı tebrik ediyorum.”

Yarışma sonrasında şampiyon sporcularla bir araya gelen Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhuriyetimizin 38’inci yıl dönümü onuruna düzenlenen bu anlamlı yarışmada şampiyonluk sevinci yaşayan öğrencilerini tebrik eden Aligüllü, “Cumhuriyetimizi ilerilere taşıyacak genç nesillerin bu tip organizasyonlarda bir araya gelmesi ve motivasyon kazanmaları çok anlamlı. Yetiştirdiğimiz cumhuriyet çocuklarını, Cumhuriyet Koşusunda gösterdikleri başarı için tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

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Takım sıralamaları aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

Erkekler 1000 m Ferdi Sıralama:

1. Uraz Çeribaşı                      Yakın Doğu İlkokulu

2. Arda Erden                         Yakın Doğu İlkokulu

3. Ada Arslan                         Yakın Doğu İlkokulu

Erkekler Takım Sıralaması:

 

1. Yakın Doğu İlkokulu        

2.Özgürlük İlkokulu  

3. Yeni Erenköy İlkokulu

 

Kızlar 800 m Ferdi Sıralama:

 

1. Zarif Dayı                           Yakın Doğu İlkokulu

2. Melin Selçuklu                   Yakın Doğu İlkokulu            

                       

Kızlar Takım Sıralaması:

1. Yakın Doğu İlkokulu                    

2. Dr. Fazıl Küçük İlkokulu  

3. Yeni Erenköy İlkokulu                 

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