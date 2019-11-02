Yakın Doğu Koleji 12. Sınıf Öğrencileri Çadır Kampı’nda eğlenceli vakit geçirdi

Yakın Doğu Okulları Yoga Mandala ve Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Atölyesi tarafından düzenlenen kampa katılan 50 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde Girne-Karağaç Bölgesi’nde ağaçlık alanda kurulan çadırlarda iki gün süren bir çadır kamp yaptı.

Doğayla Bütünleştiler…

Arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan öğrenciler kampta, sportif etkinliklerin yanı sıra doğa yürüyüşü, mangal partisi, mandala ile bilinçli farkındalık çalışmaları, kamp ateşi başında danslar, yarışmalar ve şarkılar söyleyerek doyasıya eğlendi.

Gece çadırlarında konaklayarak farklı ve unutulmaz bir doğa deneyimi yaşayan öğrenciler, Yoga Mandala ve Mindfulness Eğitmeni Pınar Savun önderliğinde yaptıklarımandala ve bilinçli farkındalık çalışmalarıyla bedenlerini, duygularını ve düşüncelerini dinlemeyi, kontrol edebilmelerini sağlayan tekinkileri öğrendiler.

Öğrencilerin motivasyonlarını artırmak, doğayı sevdirmek amacıyla düzenlenen çadır kampında eşsiz deneyimler, mutlu anlar ve birlik beraberliğin tadını çıkaran öğrenciler çevre bilinci de kazandı.

Sosyal Yönü Güçlü, Çevre Bilinci Kazanan Bireyler Yetiştirmek Hedefleniyor…

Eğitime verdikleri önemin yanı sıra öğrencilerini sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerle de geleceğe hazırladıklarına dikkat çeken Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris, Yakın Doğu Koleji olarak, her biri çevre bilinci kazanmış bireyler mezun vermek istediklerini söyledi.

Öğrencilere doğal yaşamın güzelliklerini tattırmayı ve doğal yaşam içerisinde hayatlarımızı devam ettirme adına yeni tecrübe edinmelerini hedeflediklerini belirten Okul Müdürü İdris, “Kamplar macera, paylaşım, birlik, beraberlik, keşif, doğayla yaşam demektir. Öğrencilerimiz arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte uyum içerisinde çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirirken tabiatın hayatımızdaki yerinin önemini, ona sahip çıkmamız gerektiğini de bir kez daha hatırlamış oldular. Kamp sayesinde zorluklara karşı nasıl göğüs gerebileceklerini tecrübe edinen öğrenciler özgüvenlerini de artmış oldu” dedi.