Yakın Doğu Koleji 2019-2020 Burs Sıralama Seviye Tespit ve Giriş Sınavı 18 Mayıs 2019 Tarihinde Yapılacak…

Yakın Doğu Koleji, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavı’nın 18 Mayıs 2019 tarihinde yapılacağı duyuruldu. Sınav sonucunda öğrencilere; Dr. Suat Günsel Bursu, Tam Eğitim Bursu, Yarım Eğitim Bursu, Çeyrek Eğitim Bursu ve kayıt hakkı verilecek.

Yakın Doğu Koleji’nden verilen bilgiye göre, sınav 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü, saat 09.00’da Yakın Doğu Koleji Ortaokul Binası’nda yapılacak. İki oturumdan oluşacak sınavın birinci oturumunda; 30 Matematik, 10 Fen Bilgisi ve 10 Sosyal Bilgiler sorusu, ikinci oturumunda ise 30 Türkçe, 20 İngilizce sorusu olmak üzere toplam 100 soru sorulacak.

Sınav konularının, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı ilkokul müfredatının tümünü kapsayacağı belirtildi. Geçmiş yıllara ait sınav sorularına ise nec.k12.tr adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Kayıtlar 17 Mayıs’a Kadar Devam Edecek…

Sınav kayıtları, 17 Mayıs 2019 tarihine kadar Yakın Doğu Koleji Ortaokul Binası Sekreterliği’nden yapılabilecek. Sınav kaydı için aday öğrencinin, beşinci sınıfta okuduğunu belgeleyen öğrenci belgesi, sınav kayıt ücreti 100 Türk Lirası ile bir adet fotoğrafı gerekiyor.

Velilere Yönelik Bilgilendirmeler Yapılacak…

Yakın Doğu Kolejinin eğitim sistemi, giriş sınavı, burs sistemi, vizyonu, aktiviteleri, sportif ve akademik başarıları hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen aday öğrenci velileri, hafta içi 08.30 – 16.00 saatleri arasında kolej idaresinden veya (0392) 2236464- (5161 veya 5271) no’lu telefonlardan arayarak bilgi alabilirler veya nec.k12.tr internet adresinden her türlü bilgiye ulaşabilirler.

Dr. Suat Günsel Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenciler Eğitim Ücreti Ödemeyecek…

Başarılı öğrencileri ödüllendirmek, başarıyı teşvik etmek ve eğitime destek vermek amacı ile Burs Sıralama Seviye Tespit ve Giriş Sınavı kapsamında verilen Dr. Suat İ. Günsel Bursu almaya hak kazanan öğrenciler, kolej eğitimleri süresince herhangi bir eğitim harcı ödemeyecekler ve yılda 9 ay boyunca 400 TL maaş alacaklar.

Yeni Eğitim Vizyonu ile Öğrenciler Yeteneklerine Göre Eğitilecek…

Ülkemizin ilk özel koleji olma özelliği taşıyan Yakın Doğu Koleji, eğitimde kaliteyi artırmak, öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini göz önünde tutarak her bireyin sahip olduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmayı misyon edinerek yeni eğitim öğretim yılında yeni eğitim vizyonu ile öğrencilerini yetiştirecek.

Öğretim faaliyetleri alanında uluslararası standartlara uygun; yabancı dil, teknoloji, bireysel ve sosyal gelişim alanlarında yeterli donanıma sahip öğrenciler yetiştirmeyi ve onlara özgün bireyler olduklarını fark ettirerek hayata hazırlamayı hedefleyen Yakın Doğu Koleji, okul, öğrenci ve veli koordinasyonunu en iyi şekilde sağlamak için NECSIS sitemini uygulamaya koydu.

Veliler Öğrencilerin Durumunu Takip Edebilecek…

Velilere öğrencilerin her türlü sınav sonucu analizini gösteren bir web uygulaması olarak tasarlananın bir sistem olan NECSIS ile sınav sonuçlarına göre ve her öğrenci için takviye ihtiyacı duyulan ders konuları velilere elektronik posta aracılığı ile iletilecek. Öğrencilerin sınav sonuçlarına göre gerek okul saatlerinde, gerekse okul saatleri dışında yapılacak kurslar bu program sonucunda her öğrenci için ayrı ayrı belirleniyor. Sınav soruları ise konu ve becerilere göre şekillendirilip puanlandırılıyor.

GCE Dersleri Sistem Üzerinden Seçilebilecek…

Bu sistem haricinde kolejde, 9. sınıfa geçen GCE alanı öğrenciler için Arts ve Science derslerine sınırlaması getirilmeden öğrencilere yetenekleri, ilgileri ve hedefleri doğrultusunda derslerini çağdaş bir sistemle seçebilme imkanı sunuyor.