“Yakın Doğu Koleji 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında da Gururlandıran Başarılara İmza Atmaya Devam Edecek...”

Akademik, sosyal, kültürel ve sportif açılardan oldukça başarılı bir yıl geçiren ve Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimle 2019-2020 eğitim-öğretim yılı müfredatını başarıyla tamamlayan Yakın Doğu Koleji, yenilikçi eğitim programları ile 2020-2021 eğitim-öğretim yılında da başarılarının üzerine koyarak öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmeye devam edecek.

Bilimin ve güncel gelişmelerin ışığında her yıl yenilenerek oluşturduğu kendine özgü eğitim modelleri ile akademik anlamda güçlü, yabancı dili en iyi şekilde kullanan, akademik başarı yanında yaşam becerilerini kazandıran bir anlayışla nitelikli bir eğitim ortamı sunan Yakın Doğu Koleji, 13 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.00’da yapılacak Seviye Tespit ve Giriş Sınavı ile yeni öğrencilerine kapılarını açacak. Ayrıca, Yakın Doğu Koleji ara sınıflarına da öğrenci kayıtları devam ediyor.

Köklü kurum kültürü yanında, çağdaş alt yapısı ile Yakın Doğu Koleji’nin eğitimde bir marka haline geldiğini ifade eden Yakın Doğu Okullar Grubu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, “İçerisinden geçtiğimiz olağanüstü COVID-19 pandemi döneminde online eğitimle tüm derslerin müfredatlarını tamamlayarak, uzaktan eğitimi en başarılı uygulayan okul olarak örnek olduk. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başlangıcında, online eğitimler sırasında tamamladığımız müfredatlarımızın pekiştirmesini yaparak, başarı hedefimizle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Başarılarla Dolu Bir Yılın Temeli Atıldı...

Eğitim ve öğretimin sürekliliğine inandıklarını ve Yakın Doğu Koleji’nin yüksek olan eğitim seviyesini daha da yukarılara çıkarma çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Asım İdris, “Tüm eğitim kadromuz ile yaptığımız değerlendirme ve planlama toplantılarında gelecek yıl uygulayacağımız akademik takvim, programlar ve tüm faaliyetlerimizi şimdiden hazırladık. Hizmetiçi eğitimlerle de gelecek eğitim-öğretim yılına büyük bir motivasyonla hazırlanıyoruz. Ayrıca, deneyimli ve alanında uzman kadromuza yeni takviyeler yaparak daha da güçlü bir eğitim kadrosunu oluşturduk. Tüm bunlara ilaveten olası bir salgın durumu için alternatif eğitim modelleri üzerinde çalışılmış, kesintisiz eğitim ve verilen eğitimin değerlendirilmesi için kullanılacak olan programlar geliştirdik” dedi.

Hedeflerinin İngilizce’den sonra ikinci yabancı dili yazılı ve sözlü olarak akıcı bir biçimde kullanabilen, bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisine sahip öğrenciler yetiştirmek olduğunu belirten İdris, Avrupa, Türkiye, Kıbrıs ve diğer ülkelerde gerçerliliği olan IGCSE ve A-Level sınavlarını yapan en prestijli sınav merkezlerinden olan Uluslararası Cambridge Sınav Merkezi’nin ILS (International Lower Secondary) bilgisayar sınav müfredatını takip etmeye başlamanın ve bu konudaki hedeflerinin, özellikle pandemi döneminde bilişim teknolojilerinin bu sürecin etkin yönetilmesinde ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdiğini, bu anlamda alınan kararın doğruluğunu göstermekte olduğunu vurguladı. İdris, ortaokul müfredatlarında yapılan bir diğer yeniliğin ise Pearson-Edexcel sınav merkezlerinin Fen ve Matematik müfredatlarını takip etmek olduğunu ve bu adımın öğrencilerin ileride girecekleri IGCSE ve A-Level sınavları için temel oluşturacağını vurguladı.

Hem GCE (General Certificate of Education) Hem de YKS (Yükseköğretim Kurumu Sınavları) Seçim Şansı Sunuluyor...

Yakın Doğu Kolejinin hem GCE hem de YKS’ye hazırlayan nadir özel okullardan biri olduğuna işaret eden Asım İdris, GCE sınavları ile tüm dünyada geçerliliğe sahip sertifikalar edinen öğrencilerin, YKS sınav müfredatları ile de Türkiye ve Kıbrıs’ta seçkin üniversiteler ile Öğretmen Kolejlerine hazırlanma şansı elde ettiğini anlattı.

Elde ettikleri başarıların tesadüf olmadığını ifade eden İdris, “11 GCE sınıfı öğrencilerimizden Ayten Çamur, IGCSE sınavlarında Matematik dersinde dünya birincisi, Biyoloji ve Kimya derslerinde ise Avrupa birincisi gelerek Pearson-Edexcel tarafından düzenlenen Outstanding Pearson Learner Awards ödül töreninde 3 ayrı dalda ödül alan tek öğrenci oldu. 10 GCE sınıfı öğrencilerinden Ada Özkul ise IGCSE sınavları çerçevesinde Türkçe dersinde dünya genelinde en yüksek puanı alarak Dünya birinciliği elde etmesi Yakın Doğu Koleji olarak sunduğumuz eğitim-öğretim başarısının en somut öğreniğidir” ifadelerini kullandı.

8. Sınıftan 9. Sınıfa Geçişte GCE ve YKS Grupları Ders ve Bölüm Seçimlerinde Akademik Danışmanlık Ofisi ile Veli-Öğrenci Toplantıları Gerçekleştiriliyor...

Ortaokuldan liseye geçişte yapılan testlerle öncelikli olarak öğrencilerin ilgi alanlarının belirlendiğini, daha sonra akademik danışmanlık ve rehberlik ekipleri ile birlikte deneyimli branş öğretmenlerinin de katıldığı, her öğrenciye özel toplantılar gerçekleştirildiğini ve öğrenci için en doğru ders seçimleri yapıldığını da sözlerine ekleyen Asım İdris şunları kaydetti: “9. sınıflarda GCE bölümlerinde paket programlar yerine öğrencilere ders alternatifleri sunulmaktadır. Globalleşen dünyada multidisipliner yaklaşımlar önem kazanırken bir fen öğrencisinin sosyal bilimler ve sanat alanlarındaki yeteneklerini de ortaya koyabileceği veya bir sözel öğrencisinin, fen derslerinden de seçim yaparak ilerideki kariyeri için geniş bir yelpaze oluşturacağı eğitim sistemleri modellendi. YKS kısmını seçen bir öğrenci ise seçtiği bölüm ağırlığında dersleri okuyarak, Türkiye’deki Gelişim İzleme Sınavlarına (GİS) girebilemktedir. Gelişim süreci her öğrenciye özel olarak takip ediliyor. Eksik olduğu konular tespit edilerek, ek kurslarla eksiklikler gideriliyor ve 12. sınıf sonunda YKS sınavlarına giriyorlar.”

Yabancı Dil Sınavlarındaki Yüksek Not Başarılarıyla Adımızdan Söz Ettiriyoruz...

Yabancı dilde uygulanan müfredatların Uluslararası Cambridge Sınav Merkezi tarafından da akredite edildiğini söyleyen Asım İdris, “Yakın Doğu Koleji olarak Yabancı Dil Sınavlarında her yıl yüksek not başarıları ile adımızdan söz ettiriyoruz. Tüm dünyada kabul gören IELTS, SAT ve TOEFL gibi sınavlarda sahip olduğumuz dünya çapındaki başarılarımıza yenilerini eklemek hedeflerimiz arasındadır’’şeklinde konuştu.

İngilizce Dışında Almanca ve Fransızca Üçüncü Dil...

İngilizceyi en üst düzeyde ana dil gibi kullanırken Almanca ve Fransızcayı da üçüncü dil olarak kullanabilecek bir eğitim modeli uyguladıklarını anlatan İdris, uluslararası eğitim arenasında üçüncü bir dile sahip olan öğrencinin herzaman bir adım önde olacağını vurguladı.

Ücretsiz Kurslarla İhtiyaç Duyulan Eksiklikler Gideriliyor...

Öğrencileri seviyelerine uygun olarak bire bir etütler, okul takviye çalışmaları ve hızlandırılmış kurslar ile uluslararası düzeyde sınavlara hazırlayacaklarını da sözlerine ekleyen İdris, ücretsiz kursların her akademik yılda olduğu gibi devam edeceğini belirtti.

Öğrenci ve Velilerimize Nitelikli Bir Eğitim Ortamı Sunuyoruz...

Geçen yıl hayata geçirdikleri NECSİS ölçme ve değerlendirme sistemi ile velilere öğrencilerin akademik durumu ile ilgili elektronik posta yoluyla bildirim yaptıklarını da anımsatan İdris, “Veli, öğrenci ve okul iş birliği ile yeni döneme tam kadro hazırız. Köklü kurum kültürümüz ve bilime olan inancımızla Yakın Doğu Üniversitemizden aldığımız destek ile öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize sürdürülebilir nitelikli eğitim ortamı sunuyoruz. Kültürel ve sosyal sorumluluğu geliştiren yapıda bir okul programına sahip olarak sportif, sanatsal, akademik ve sosyal hayatın içinde ne varsa her şeyi eğitim-öğretim programı içerisine dahil ettik. Bilgiyi doğru kullanmanın yanı sıra yeni bilgiler üreterek yaşadığı topluma faydalı bireyler olarak çok yönlü nesiller yetiştirmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.