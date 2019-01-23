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Yakın Doğu Koleji Badminton’da Erkeklerde ve Kızlarda Çifte Şampiyonluğa Ulaştı...

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Yakın Doğu Koleji Ortaokul Kız ve Erkek Badminton Takımı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen “Ortaokullararası Badminton Şampiyonası”nda, KKTC şampiyonu oldu.
Yakın Doğu Koleji Badminton’da Erkeklerde ve Kızlarda Çifte Şampiyonluğa Ulaştı...

Yakın Doğu Koleji Ortaokul Kız ve Erkek Badminton Takımı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen “Ortaokullararası Badminton Şampiyonası”nda, KKTC şampiyonu oldu. Elde edilen bu başarıyla Badminton Erkek Takımı 7.’inci, Kız Badminton Takımı da 12’inci şampiyonluğuna imza attı.

Namağlup Şampiyon…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Koleji Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda, oynadığı tüm maçları kazanma başarısı gösteren Yakın Doğu Koleji Kız ve Erkek Badminton Takımı, rakiplerine hiç yenilmeden ve hiç set vermeden KKTC şampiyonluğuna adını yazdırdı.

Erkek Takımı 7. Kez Kız Takımı 12. Kez Şampiyon…

Erkek Takımı sırasıyla Girne Amerikan Kolejini 5-0, Bayraktar Türk Maarif Kolejini 5-0, Demokrasi Ortaokulunu 5-0 ve English School of Kyrenia’yı yine aynı skorla 5-0 yenerek üst üste 7. şampiyonluğunu kazandı.

Kız Takımı ise sırasıyla English School of Kyrenia’yı, Bekirpaşa Ortaokulu, Demokrasi Ortaokulunu ve Girne Amerikan Kolejini 5-0 yenerek üst üste 12. şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarı elde etti.

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