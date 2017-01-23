Yakın Doğu Koleji Coğrafya Kulübü Orman Dairesi’ne gözlem gezisi düzenledi

Yakın Doğu Koleji Coğrafya Kulübü, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılının ilk dönem son gezisini öğrencilere orman sevgisini aşılamak adına Orman Dairesine gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, gezide öğrenciler, Orman Dairesi Müdürü Dr. Altay Fırat’tan Orman Dairesinin işlevi ve yaptığı işler hakkında bilgiler edinerek, hatıra fotoğrafı çektirdiler. Ziyaret esnasında orman yangın birimini de gezen ve itafiye araçlarını yakından tanıma fırsatı bulan öğrencilerin, yaptıkları inceleme ve gözlem gezisinde yararlı ve eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdiği belirtildi.

ORMANLARIN ÖNEMİ VE KORUNMASI GEREKLİLİĞİ ÖĞRENCİLERE ANLATILDI...

Orman Dairesi Müdürü Dr. Altay Fırat öğrencileri, dairenin işlevi ve yaptığı işler konusunda bilgilendirerek, ormanların önemi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti orman popülasyonundan bahsetti.

Öğrencilere, ülkenin başta odun hammaddesi olmak üzere orman ürünlerine olan ihtiyacını, ormanların verim gücü ölçüsünde ve devamlılık prensibi içerisinde kısmen karşılanmasını ifade eden daire müdürü Fırat, ülke ormanları korumak, verimsiz orman alanlarını verimli hale getirmek, geliştirmek, orman vasfı taşıyan, ancak orman sınırları içerisinde yer almayan alanları orman rejimine dahil ederek ağaçlandırmak, orman toprağını korumak, yurt savunmasına katkıda bulunmak, su rejimini düzenlemek ve tabiatı korumak gibi görevlerinin olduğunu anlattı.

Dr. Fırat Altay ayrıca, ülkemiz sınırları içerisinde mevcut orman varlığını her türlü tehlikeye karşı korumak, mevcudiyetini artırmak ve çağımızın getirdiği teknolojik yenilikleri de kullanarak ormanlarımızı en iyi şekilde yönetmek ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Fırat, orman yangın birimini de öğrencilere gezdirerek araçları tanıttı.

ÖĞRENCİLERE ÇAM FİDESİ HEDİYE EDİLDİ

Gözlem gezisi sonunda öğrencilere, çam fidesi hediye edilerek, Yakın Doğu Üniversitesine ve bünyesindeki Yakın Doğu Kolejine çevreye olan duyarlılığı konusunda teşekkür edildi.