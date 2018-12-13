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Yakın Doğu Koleji Engelleri Sporla Kaldırdı

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Özel eğitime gereksinim duyan bireylerle ilgili toplumdaki farkındalığı artırmak ve sporun birleştirici yönünü vurgulamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Algım 5. Engelsiz Turnike Basketbol Turnuvası”nda Yakın Doğu Koleji özel ödüle layık g
Yakın Doğu Koleji Engelleri Sporla Kaldırdı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada, Yakın Doğu Koleji de basketbolcu sporcularıyla katkı sağladı. Turnuvaya, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Algım Özel Eğitim Merkezi, Girne Özel Eğitim Merkezi ve Lefkoşa İş Eğitim Merkezi katıldı.

Yakın Doğu Koleji Basketbol takımının tüm oyuncularının, müsabakaya katılan diğer takımlara oyuncu olarak yerleştirildiği karşılaşmalarda, Yeşilyurt Özel Eğim Merkezi şampiyon, Girne Özel Eğitim Merkezi ikinci, Algım Özel Eğitim Merkezi üçüncü, Lefkoşa İş Eğitim Merkezi ise dördüncü oldu. Yakın Doğu Koleji takımı da turnuva özel ödülüne layık görüldü.

Yakın Doğu Koleji İdarecileri ve Beden Eğitimi Bölüm Başkanı da destek vermek amacıyla müsabakalara katıldığı organizasyona, Yakın doğu koleji öğretmenleri ve öğrencileri de seyirci olarak yoğun katılım gösterdi.

Dostluk, Rekabet, Kazanma ve Kaybetme Duyguları Yaşandı…

Turnuva sonrası konuşan Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris, sporun sağlıklı ve mutlu bir yaşam için gerekli bir uğraş olduğunu ve tüm insanlar için önemine değindi.

Sporun, engelli bireyler için daha farklı bir önemi olduğunu vurgulayan Asım İdris, yaşamlarında birçok engelle karşılaşan ve bu engellerin yarattığı stresle birlikte yaşayan engelli bireylere, sporun yeni bir pencere açtığını belirtti.

Yakın Doğu Koleji olarak farkındalık yaratmak adına gerçekleştirilen her türlü sosyal etkinlikte öncü olduklarını, öğrencilerine kazandırdıkları en güzel olgunun da bu olduğunu sözlerine ekleyen Okul Müdürü İdris, hayatın içinde olma, dayanışma, birlik ve beraberlik adına olan tüm sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıklarını, bundan da gurur duyduklarının altını çizdi.

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