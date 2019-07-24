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Yakın Doğu Koleji Fransızca DELF Sınavında %100 Başarıyı Tekrarlamanın Gururunu Yaşıyor…

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Yabancı dildeki iddiasını sürdüren Yakın Doğu Koleji, Fransız Eğitim Bakanlığı onaylı Fransızca DELF sınavlarında her yıl olduğu gibi bu yıl da %100 başarıya ulaştı.
Yakın Doğu Koleji Fransızca DELF Sınavında %100 Başarıyı Tekrarlamanın Gururunu Yaşıyor…

Mayıs ayında yapılan Delf A1, A2 ve B1 seviyelerindeki sınavlara katılan 24 öğrencinin tamamının başarılı olduğu belirtildi.  Geçen yıl yapılan sınavlarda da % 100 başarı geleneğini sürdürmüş olmanın gururunu yaşayan Yakın Doğu Koleji, eğitimdeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kolej bünyesinde açılan hazırlık kurslarıyla yıl boyunca disiplinli bir şekilde çalışan öğrenciler DELF sınavlarına öğretmenleri Deniz Sıla Elgin ve Bahire Gayde ile hazırlandılar.

 

Fransız Eğitim Bakanlığı onaylı olan ve Fransızca Dil Eğitimi Diploması anlamına gelen DELF diplomasına yönelik sınavlar, Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri’ne uygun olarak yapılıp, uluslararası düzeyde geçerlilik taşıyor.

Uygulanan Okul Programı ile Öğrencilerin Dil Gelişimleri Sağlanıyor…

Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris, elde edilen başarıyla ilgili olarak okul programları içerisinde, hiç bir dış takviyeye gerek duymadan bu başarıya ulaşıldığını söyledi. 

Yabancı dil eğitimi veren köklü okullardan biri olan Yakın Doğu Kolejinde, öğrencileri hep daha iyiye hazırlamanın gayesinde olduklarını ifade eden Okul Müdürü İdris, “Yakın Doğu Okullarından mezun olacak gençlerin ana dili Türkçe’ye hakim ve sağlam bir İngilizce alt yapısı ile donatılmış olmanın yanında bir yabancı dili daha en iyi şekilde kullanabilmelerini hedeflemekteyiz. Üçüncü dil olarak da Fransızca veya Almanca da dil becerilerinde kendilerini etkili bir şekilde ifade edecek seviyede öğrencileri yetiştirerek onları geleceğe emin adımlarla yürüyecek bireyler olarak hazırlama hedefi ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hedefimiz doğrultusunda uygulanan eğitim modelinin, öğrencilerimizin girdikleri uluslararası dil sınavlarında yüzde yüz başarı elde etmeleri ile teyit ediyoruz. Fransızca Delf sınavı da öğrencilerimizin Fransızca dil gelişimlerini sağlamakta önemli bir hedeftir. Okul programları içerisinde, hiç bir dış takviyeye gerek duymadan bu başarıya ulaşılmıştır. Bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi tebrik ederiz” dedi. 

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Başarı gösteren öğrenciler:

A1

Arda Elkıran

Azra Aşıksoy

Azra Gökrem

Ece Evren

Ecenur Erem

Esat Soylukal

Gözde Gamze Gözenler

Gülçin Özbilen

Hasan Altay

Hazan Ali Akhisar

Nehir Tüzünkan 

Su Acar

 

A2

Adasu Oğural

Dila Çavuşoğlu

Emine Haloğlu

Güler Özaydan

Gülin Erbilen

Halil Betmezoğlu

Mısra Özoktaş

Sayra Gülmezer

Sevil Çilenti

Şevval Yılmaz

 

B1

Ayten Çamur

Sayra Batkan

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