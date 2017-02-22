Yakın Doğu Koleji kros yarışlarında Kuzey Kıbrıs şampiyonu oldu

Yakın Doğu Koleji, Milli Eğitim Bakanlığının, Gönyeli İlkokulu Parkuru’nda 17 Şubat’ta düzenlediği kros yarışlarında büyük bir başarıya imza atrarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şampiyonu oldu.

Dört kategoriden oluşan yarışların 3’ünde başarı gösteren Ortaokul erkek, lise erkek ve lise kız kros takımları Yakın Doğu Kolejine şampiyonluk getirirken, ferdi olarak da öğrenciler birincilikler aldılar.

Hem Kızlarda Hem Erkeklerde Birincilik

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Kolejinden, lise kızlarda Nezihat Doygunel birinci gelirken, Demet Çakır'ın 3'üncü olduğu belirtildi

Ortaokul ferdi kros yarışında ise Oraz Dalkanov birinci,Sarp Öztay 4. ve Emre Ersoy 5. geldi.

Lise erkek ferdi yarışının ise birincisi de Mustafa Yorulmaz oldu.

Türkiye Şampiyonasına Katılacaklar

Yakın Doğu Koleji Öğrencileri, 3 Mart 2017 tarihinde Malatya’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda 3 kategoride ülkemizi temsil edecek.

Ortaokul erkek, lise erkek ve lise kız kros takımlarının şampiyonluğu Yakın Doğu Kolejinde de büyük bir gurur ve sevinçle karşılandı.

Spora Verilen Destek Başarıları Getiriyor

Elde edilen başarının antrenörleri Erge Körükçü, Fatoş Serhaner, Niyazi Serhaner ve Özgür Kıralp, büyük bir özveriyle çalışan sporcu öğrencileri kutlayarak; bu başarıların Yakın Doğu Üniversitesinin spora ve sporcuya verdiği büyük destek sayesinde gerçekleştirildiğini vurguladılar. Antrenörler, akademik alanda her zaman kendini ispat etmiş Yakın Doğu Kolejinin spordaki başarılarla da adını sıklıkla duyuruyor olmasından kaynaklanan gururu ve mutluluğu yaşadıklarını ifade ettiler.

Işılay Arkan: “Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur”

Yakın Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan da, öğrencileri ve öğretmenleriyle gurur duyduğunu belirterek,“ Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözleriyle öğrencilere öğüt verdi ve spora verilmesi gereken önemi bir kez daha vurguladı.