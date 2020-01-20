  • BIST 122.620
  • Altın 296,749
  • Dolar 5,9151
  • Euro 6,5562
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Yakın Doğu Koleji Öğrencileri Cambridge Sınavlarında Dört Dalda A* Alarak Üstün Bir Başarıya İmza Attı…

» »
Yakın Doğu Koleji Öğrencileri Cambridge Sınavlarında Dört Dalda A* Alarak Üstün Bir Başarıya İmza Attı…
Yakın Doğu Koleji Öğrencileri Cambridge Sınavlarında Dört Dalda A* Alarak Üstün Bir Başarıya İmza Attı…

Yakın Doğu Koleji 12. sınıf öğrencileri dünyada en prestijli sınav platformları olarak bilinen Edexcel ve Cambridge International A-Level sınavlarında, dört dersten en yüksek not kabul edilen A* alarak hem ülke eğitiminde hem de okullarında büyük bir başarıya imza attı.

 

Yakın Doğu Koleji 12. sınıf öğrencilerinden; Altan Osmanlı, Hasan Şekerli, Hazal Polat, Laven Mutluel, Nazemin Mendeli, Enver Osmanlı, Selin Ayfer, Çağın Bektaş, Özten Kıvılcım ve Laden Tezer, Biyoloji, Matematik, Kimya ve Fizik sınavlarında dört dersin tümünden en yüksek not olarak bilinen A* ve A notlarını alarak elde edilmesi zor bir başarıyı elde etti.

 

 En yüksek notları alan öğrenciler elde ettikleri derecelerle Türkiye ve İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinde tıp eğitimi almaya hak kazandı.

Emsali Az Görülen Bir Başarı…

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin donanımlı eğitim kadrosu ile Edexcel ve Cambridge International A-Level sınavlarında büyük başarı gösterdiğini dile getiren Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris,  bunun emsali az görülen bir başarı olduğunu ifade etti.

 

Dört dersin hepsinden A* almanın zor elde edilen bir başarı olduğunu dile getiren Asım İdris, 10 öğrencinin sınavların tüm ünitelerinden 120’de 120 tam puan alarak yüksek bir başarı elde ettiğini belirtti. “Öğrencilerimiz A-Level sınavlarında ülkemizde nadir görülen büyük bir başarıya imza atarak hem okulumuzun hem de ülkemizin gururu olmuştur” diyen İdris, Yakın Doğu Koleji’nin eğitim sistemi, derslerin tüm konularında yeterliliğe sahip öğretmen kadrosu, azimli öğrencileri ile bu başarıya imza attığını söyledi.

 

Asım İdris, “Öğrencinin üst düzey bilişsel becerilerini ölçmek üzere yapılandırılan bu sınavlar, yeterlilik dereceleri daima tutarlı, güvenilir ve öğrencileri yüksek öğretime iyi bir biçimde hazırlıyor. Cambridge Okulu müfredatı yaklaşımı temel alınan eğitim sistemi ile öğrencileri sistemli çalışma ve motive etme disiplini içerisinde, yeterli alan bilgisiyle donatarak yüksek eğitimde başarı için özveri ile hazırlıyoruz. Uluslararası sınavlarda öğrencilerimizin dünya çapında elde ettiği başarılar bizler için mutluluk ve gurur vericidir. Onları ve öğretmenlerini tebrik ediyorum” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel Bir Olgu Olan Siyasette Popülizm Yakın Doğu Üniversitesinde Konferanslar Dizisi ile Tartışıldı…19 Ocak 2020 Pazar 16:15
  • Mutfak Hünerlerini Sergileyecekler…17 Ocak 2020 Cuma 20:50
  • Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans Ve Doktora Kayıtları Başladı…17 Ocak 2020 Cuma 20:37
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış Programı Bilimsel ve Sosyal İletişim Becerileri Kazandıran, Sorgulama Becerisini Geliştiren Eğitim Atölyeleri ile Devam Ediyor…15 Ocak 2020 Çarşamba 16:18
  • Güzellik kavramı büyük bir ekonomik sektör haline geldi14 Ocak 2020 Salı 17:10
  • Derviş Eroğlu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilerin açılışını yapacak14 Ocak 2020 Salı 13:40
  • Kalp Damar Hastalıkları Erken Tanı ve Yaşam Şekli Değişikliği İle Kontrol Altına Alınıyor13 Ocak 2020 Pazartesi 17:40
  • Orta Asya Bölgesi “Scopus Kazakistan- 2019 Ödülü” Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Allaberen Ashyralyev’e verildi13 Ocak 2020 Pazartesi 17:11
  • Kes, Çırp, Karıştır, Öğren… Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Eğlenceli Mutfakla Tanışıyor…12 Ocak 2020 Pazar 22:43
  • Klasik Müziğin Büyüleyici Dünyasına Davet…Yakın Doğu Üniversitesi “8-15 Yaş Klasik Müzik Şenliği” Düzenliyor.12 Ocak 2020 Pazar 22:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti