Yakın Doğu Koleji Öğrencileri Cambridge Sınavlarında Dört Dalda A* Alarak Üstün Bir Başarıya İmza Attı…

Yakın Doğu Koleji 12. sınıf öğrencileri dünyada en prestijli sınav platformları olarak bilinen Edexcel ve Cambridge International A-Level sınavlarında, dört dersten en yüksek not kabul edilen A* alarak hem ülke eğitiminde hem de okullarında büyük bir başarıya imza attı.

Yakın Doğu Koleji 12. sınıf öğrencilerinden; Altan Osmanlı, Hasan Şekerli, Hazal Polat, Laven Mutluel, Nazemin Mendeli, Enver Osmanlı, Selin Ayfer, Çağın Bektaş, Özten Kıvılcım ve Laden Tezer, Biyoloji, Matematik, Kimya ve Fizik sınavlarında dört dersin tümünden en yüksek not olarak bilinen A* ve A notlarını alarak elde edilmesi zor bir başarıyı elde etti.

En yüksek notları alan öğrenciler elde ettikleri derecelerle Türkiye ve İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinde tıp eğitimi almaya hak kazandı.

Emsali Az Görülen Bir Başarı…

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin donanımlı eğitim kadrosu ile Edexcel ve Cambridge International A-Level sınavlarında büyük başarı gösterdiğini dile getiren Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris, bunun emsali az görülen bir başarı olduğunu ifade etti.

Dört dersin hepsinden A* almanın zor elde edilen bir başarı olduğunu dile getiren Asım İdris, 10 öğrencinin sınavların tüm ünitelerinden 120’de 120 tam puan alarak yüksek bir başarı elde ettiğini belirtti. “Öğrencilerimiz A-Level sınavlarında ülkemizde nadir görülen büyük bir başarıya imza atarak hem okulumuzun hem de ülkemizin gururu olmuştur” diyen İdris, Yakın Doğu Koleji’nin eğitim sistemi, derslerin tüm konularında yeterliliğe sahip öğretmen kadrosu, azimli öğrencileri ile bu başarıya imza attığını söyledi.

Asım İdris, “Öğrencinin üst düzey bilişsel becerilerini ölçmek üzere yapılandırılan bu sınavlar, yeterlilik dereceleri daima tutarlı, güvenilir ve öğrencileri yüksek öğretime iyi bir biçimde hazırlıyor. Cambridge Okulu müfredatı yaklaşımı temel alınan eğitim sistemi ile öğrencileri sistemli çalışma ve motive etme disiplini içerisinde, yeterli alan bilgisiyle donatarak yüksek eğitimde başarı için özveri ile hazırlıyoruz. Uluslararası sınavlarda öğrencilerimizin dünya çapında elde ettiği başarılar bizler için mutluluk ve gurur vericidir. Onları ve öğretmenlerini tebrik ediyorum” dedi.