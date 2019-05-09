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Yakın Doğu Koleji öğrencileri Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin’le başarı ve motivasyon seminerinde bir araya geldi…

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Yakın Doğu Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi TYT ve AYT çalışmaları kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi organizasyonuyla 12. sınıf öğrencilerine yönelik motivasyon ve sınav kaygısı üzerine bir seminer düzenledi.
Yakın Doğu Koleji öğrencileri Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin’le başarı ve motivasyon seminerinde bir araya geldi…

Birçok üniversitede eğitim danışmanlığı yapmış ve halen yapmakta olan, NTV’de yayınlanan "Doğru Tercih" isimli programının yapımcı ve sunucusu eğitim uzmanı Sadık Gültekin’nin konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, sınav kaygısı, motivasyon ve doğru tercih konularında öğrencilere bilgiler verildi.

Çok zor şartlar altında gönülden inanarak çalıştıkları için çok iyi üniversiteleri kazanan öğrencilerin hayatlarından örnekler veren Gültekin, öğrencilere başarı yolunda kendine olan inancın, istekliliğin ve azmin önemine vurgu yaptı.

Üniversite eğitimi sürecinde alınan eğitimin yanı sıra, kariyer gelişimine başlarken kişinin herkesten farklılığını ortaya koyması, yaratıcılığını gösterebilmesi gibi özelliklerin kariyer hayatının başlamasında olumlu birer faktör olduğunu belirten Sadık Gültekin, öğrencilerden oldukça ilgi gördü.

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