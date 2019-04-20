Yakın Doğu Koleji Öğrencileri İletişim Alanındaki Yeniliklerden Haberdar Oldular…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Koleji öğrencileri ziyarette, İletişim Fakültesi derslikleri yanı sıra televizyon stüdyoları, reji ünitesi, kurgu odaları, haber merkezi, toplantı salonları, laboratuvarlar, yapım ve yayın ünitelerini gezerek, yapılan çalışmaları yerinde incelediler.

Yakın Doğu TV Müdürü Evren Maner ziyaret sırasında, öğrencilere sunulan teknik, sosyal ve kültürel imkanlarla, İletişim Fakültesi, YDÜ TV, YDÜ FM hakkında bilgiler verdi. Maner, YDÜ Uygulama ve Eğitim Televizyonu’nun, Radyo TV Sinema Bölümü öğrencilerine teorik olduğu kadar, pratik eğitim verebilme kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.

YDÜ FM bünyesinde, son teknolojiyle oluşturulmuş bir yayın stüdyosu ile üç prodüksiyon stüdyosu bulunduğunu, geniş donanımı ve sahip olduğu imkanlarla öğrencilerin eğitim ve uygulama alanlarına önemli katkı sağladığını söyleyen Maner, televizyon ve radyonun tüm öğrenciler için hem doğal ortamında öğrenme sürecini geliştirmek, hem de profesyonel yayıncılığın önemli ve vazgeçilmez noktalarının yakalanması amacıyla bir uygulama laboratuvarı misyonu da üstlendiğine dikkat çekti.

Yakın Doğu Koleji Gözlem ve Araştırma Kulübü sorumlu öğretmenleri, öğrencilerin ülkemizde teknoloji eşliğinde gelişim gösteren iletişim alanındaki yenilikleri yerinde görebilme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Öğrenciler ise bir televizyon ve radyo kanalının mutfağını görebilme şansına sahip olmanın heyecanını yaşadılar.