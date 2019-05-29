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Yakın Doğu Koleji öğrencileri “Okul Yönetiminde Öğrencilerin Rolü”nü tartiştilar

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Yakın Doğu Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, “Okul Yönetiminde Öğrencilerin Rolü” konulu aytışma etkinliği düzenledi.
Yakın Doğu Koleji öğrencileri “Okul Yönetiminde Öğrencilerin Rolü”nü tartiştilar

Düzenlenen aytışma etkinliğinde, I. grup öğrencileri “Okul Yönetimine Öğrenciler Katılmalıdır” tezini savunurken II. Grup öğrencilerde “Okul Yönetimine Öğrenciler Katılmamalıdır” antitezini savundular.

Yakın Doğu Koleji Oditoryumu’nda gerçekleşen etkinlikte öğrenci grupları slaytlar eşliğinde dünya ülkelerinin eğitim sistemlerinden  örnekler vererek tartıştılar. Öğrencilerin demokrasiye, insan haklarına, eğitim sistemine  ve okul iklimine atıfta bulundular.

Kıyasıya geçen tartışma platformunda  Ayda Canova, Salahi Aldağ, Özten Kıvılcım ve Özdemir Uskuri’den oluşan I. grup öğrencileri, II. grupta  olan Görkem Bozan, Yahor Yıldırım, Yunus Barker ve Osman Koçak’ın savunduğu tezleri çürüterek aytışmayı kazanan taraf oldu.

Her iki grubun da tezlerini saygı, bilgi ve büyük çabalarıyla savunduğu aytışma etkinliği, izleyen öğrencilerin de ufkunu genişletirken aytışmada grupların verdikleri örnekler izleyen öğrenciler tarafından büyük alkış aldı.

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