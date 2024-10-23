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Yakın Doğu Koleji öğrencileri Pearson Edexcel sınavlarında iki dünya ve iki Kıbrıs birinciliği kazandı!

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Yakın Doğu Koleji öğrencileri Pearson Edexcel sınavlarında iki dünya ve iki Kıbrıs birinciliği kazandı!
Yakın Doğu Koleji öğrencileri Pearson Edexcel sınavlarında iki dünya ve iki Kıbrıs birinciliği kazandı!

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Arda Tursoy, Hüseyin Başaran ve Nikita Gordeev, Pearson Edexcel’in sınavlarında iki Kıbrıs ve iki dünya birinciliği kazandı. Öğrenciler, Kasım ayında düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

Yakın Doğu Kolejleri öğrencileri, uluslararası tanınırlığı en yüksek kurumlardan Pearson Edexcel’in yaptığı sınavlarda elde ettikleri Kıbrıs ve dünya birincilikleri ile büyük başarı elde etti. Gösterdikleri başarı ile ailelerini ve okullarını gururlandıran Yakın Doğu Koleji öğrencileri Arda Tursoy, Hüseyin Başaran  ve Nikita Gordeev’in birincilikleri; Fen Bilimleri, Matematik, İşletme ve Ekonomi sınavlarında geldi.

Sınav sonuçlarına göre Yakın Doğu Koleji 9. sınıf öğrencilerinden  Arda Tursoy, Pearson Edexcel iLowerSecondary Science (Ortaokul Fen Bilimleri) sınavında Kıbrıs genelinde en yüksek puanı aldı. 11. sınıf öğrencilerinden Hüseyin Başaran ise Pearson Edexcel International GCSE Mathematics A (Uluslararası GCSE Matematik A) sınavında dünya birincisi oldu.

Bir diğer başarı ise, Yakın Doğu Koleji’nin mezun öğrencilerinden Nikita Gordeev’in iki dalda birden ödül kazanması oldu. Pearson Edexcel International Advanced Level Business (Uluslararası İleri Seviye İşletme) sınavında Kıbrıs birincisi olan Nikita Gordeev, aynı zamanda; International Advanced Level Economics (İleri Seviye Ekonomi) sınavında da dünya birincisi oldu.  Nikita Gordeev, bu başarıları ile bu yıl Alabama Üniversitesi’nden İşletme bölümü için burslu kabul aldı.

Raif Özdilek Avsaroğlu: “Öğrencilerimizin elde ettiği uluslararası başarılar, 30 yıllık bir eğitim geleneğimizin yansımasıdır!”

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin kazandığı uluslararası başarıların, 30 yıllık bir eğitim geleneğinin yansıması olduğuna vurgu yapan Yakın Doğu Koleji Müdürü Raif Özdilek Avsaroğlu, “Öğrencilerimizin, sadece akademik bilgiyle değil, azim ve disiplinle de nasıl büyük başarılara ulaşılabileceğini bir kez daha gösterdi. Pearson Edexcel gibi uluslararası alanda tanınan bir platformda kazandıkları bu dereceler, öğrencilerimizin ve yetkin öğretmen kadromuzun emeğinin bir sonucudur” dedi.

“Yakın Doğu Koleji olarak öğrencilerimizi dünya ile rekabet edebilen bireyler olarak yetiştirme hedefiyle hareket ediyoruz” diyen Raif Özdilek Avsaroğlu, “Arda, Hüseyin ve Nikita’nın elde ettiği Kıbrıs ve dünya dereceleri kadar, mezun öğrencilerimizin Avrupa ve ABD’nin önde gelen üniversitelerine yerleşmeleri de bunun bir göstergesi” ifadesini kullandı.

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