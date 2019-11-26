Yakın Doğu Koleji öğrencileri Taşkent Doğa Parkı’nı ziyaret ederek doğa ve yaban hayatı hakkında bilgiler edindiler

Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine, tarih alanında bilgi birikimlerini geliştirip çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmelerini desteklemek amacıyla faaliyetler sürdüren Yakın Doğu Koleji Gözlem ve Araştırma Kulübü öğrencileri, Taşkent Doğa Parkı’nı ziyaret etti.

Taşkent Doğa Parkı ziyaretinde öğrencilere yetkililer tarafından, Taşkent Doğa Parkı’nın Şubat 2016’da faaliyetlerine başladığı, doğa ve yaban hayat yararına çalıştığı, kâr amacı gütmeyen bir kurum olduğu ve bütünüyle çok büyük bir sosyal sorumluluk projesi olduğu ifade edildi.

Park’ın temel faaliyet alanlarının yaban hayatın korunması, çevreci tarım, yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılıp doğaya geri kazandırılması, çevre ve doğa sevgisi ile bilincinin oluşturulması üzerine olduğu anlatıldı.

Taşkent Doğa Parkı’nda kurulan 1190 Yaban Hayat Destek Hattına gelen çağrılar neticesinde yaralı, hasta, yardıma muhtaç yaban hayvanlarını doğaya geri kazandırmak için 7/24 hizmet verildiği de öğrencilerle paylaşıldı. Doğaya geri kazandırılamayacak hayvanlar için ise Taşkent Doğa Parkı bünyesinde hayvanların doğasına uygun bir şekilde hayatını sürdürebileceği yaşam alanları oluşturulduğu da ifade edildi.

Çocuklara ve Gençlere Yönelik Eğitim Projeleri Yürütülüyor…

Yetkililer, farkındalığı yüksek bir nesil yaratmanın Taşkent Doğa Parkı’nın geleceğe dönük yegâne hedeflerinden biri olduğunu ifade ederek, Taşkent Doğa Parkı’nın çocuklara ve gençlere yönelik hazırlanan eğitim projelerinde de bahsettiler. Bu kapsamda çocuklar ve gençlerin Taşkent Doğa Parkı’na gelip uzman kadro eşliğinde yerinde gözlemleyecekleri doğa ve yaban hayat konularında bilgi ve bilinç sahibi olabilecekleri belirtildi.

Doğa ve Yaban Hayata Karşı Bilinç Geliştirildi…

Kulüp öğrencileri, Taşkent Doğa Parkı’nı çok beğendiklerini, her bakımdan donanımlı böylesine bir yerin ülkemizde bulunduğu için çok gururlu olduklarını dile getirerek, doğada yardıma muhtaç ya da yaralı hayvan gördükleri anda 1190 Yaban Hayat Destek Hattı’na ihbarda bulunacaklarını belirttiler.