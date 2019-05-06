Yakın Doğu Koleji Öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesinde Meslek Alanları Hakkında Bilgilendirildiler

Yakın Doğu Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, 12. sınıf öğrencilerine yönelik “Meslek Tanıtım Günleri” düzenledi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Fakültelerini gezerek bölümler ve meslek alanları hakkında bilgiler aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, “Hangi meslek bana uygun?” “Seçtiğim meslekte bir ömür boyu mutlu olacak mıyım?” “İlgi duyduğum mesleğin avantajları kadar dezavantajlarını da, o mesleği yapanlardan duymak istiyorum” “Yapmayı düşündüğüm mesleklerde başarılı olan kişilerin deneyimlerini duymak istiyorum” gibi öğrencilerin kafalarında oluşan soru işaretlerini gidermek amacıyla düzenlenen etkinlikte, geleceğin mesleklerinden söz edildi. Bilişim çağında yeni ortaya çıkacak mesleklere dikkat çekildi.

Doğru hedef belirleme konularında da öğrencilere önemli yönlendirmelerde bulunulan etkinlikle, öğrenciler çalışma ve uygulama alanlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Öğrencilerin kendilerini tanıyıp hayatlarına yön verecek, sevdikleri ve yatkın oldukları meslekleri yerinde görerek, yaşayarak yakından tanımalarına yardımcı olan etkiliğe öğrenciler büyük ilgi gösterdi.