Yakın Doğu Koleji Radyo Kulübü Öğrencileri Radyo Vatan’a Konuk Oldular…

Yakın Doğu Koleji Radyo ve Televizyon Kulübü öğrencileri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Radyo Vatan’da “GENÇ YOLCULAR” adlı programa katıldılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre,Yakın Doğu Koleji Radyo Kulübü öğrencileri Süleyman Gündüz, Lâl Sezin Bingül ve Merve Kahya sorumlu öğretmenleri Gizem Akmen ile birlikte katıldıkları programda, Yakın Doğu Kolejinin tanıtımını yaptı, kitap okumanın önemi, okulun spor faaliyetleri, trafik sorunu ve Milli Eğitim Vakfının kuruluşu üzerine bir söyleşi gerçekleştirdiler. Sivil savunma adına okulda neler yapıldığı konusunda da bilgi veren öğrenciler, program sonrası çektirdikleri anı fotoğrafı çektiler.

Gizem Akmen: “Öğrencilerin Takım Çalışması Becerisi Kazanma ve İletişim Becerilerini Geliştirmesi Açısından Bu Tür Etkinlikler Önem Taşıyor”

Yakın Doğu Koleji Radyo Kulübü sorumlu öğretmeni Gizem Akmen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu tip programların öğrencilerin konuşma ve dinleme becerilerini geliştirdiğini, dolayısıyla günlük hayatlarında da vazgeçilmez bir iletişim becerisini kazanmış olduklarını ifade etti. Akmen ayrıca, programların ön hazırlık aşamasının öğrencilerin araştırmacı yönlerini geliştirdiğini, birlikte hazırlanan programlarda öğrencilerin takım çalışması becerisi kazanmayı, birlikte çalışırken demokratik ve hoşgörülü bir çalışma alanı sağlamayı öğrendiklerini belirterek, okulda bu tip kazanımlara önem verdiklerini vurguladı.