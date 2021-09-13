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Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ile Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde görevli öğretmenlerin tümü aşılı

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Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ile Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde görevli öğretmenlerin tümü aşılı
Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ile Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde görevli öğretmenlerin tümü aşılı

COVID-19 pandemisi nedeniyle son iki yıldır, fiziki olarak okullarından büyük ölçüde ayrı kalan ilk ve ortaöğretim öğrencileri okullarına kavuştu. Yakın Doğu İlkokulu, Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu ile Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin ortaokul ve liseleri de eğitime hazır. COVID-19 salgının kontrol altında tutularak öğrenci, öğretmen ve veli sağlığının korunması için önemli gündemlerin başında ise aşılama, ücretsiz antijen testleri, okullardaki hijyen, maske ve diğer pandemi önlemleri geliyor.

Yakın Doğu Oluşumu’nun ilköğretim ve kolejlerinden sorumlu olan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan COVID-19 önlemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüm öğretmenler COVID-19’a karşı aşılandı

Ülkedeki bütün ilkokullarla birlikte Yakın Doğu İlkokulu, Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu’nda da Pazartesi itibariyle eğitime başladığını hatırlatan Doç. Dr. Murat Tüzünkan, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim veren kolejlerin de öğrencileriyle buluşacağını vurguladı.

Yakın Doğu Oluşumu’na bağlı faaliyet gösteren tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde görev alan bütün öğretmenlerin COVID-19’a karşı aşılı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Murat Tüzünkan, 12 yaş üstü öğrencilerin aşılanmasının da COVID-19 salgınıyla mücadelde önemli bir katkı yapacağını söyledi.

Tüm öğrencilere her hafta ücretsiz antijen testi uygulanacak

Tüm öğrencilerin her hafta ücretsiz antijen testlerinin de yapılacağını söyleyen Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Çocuklarımız bu hafta itibariyle ilk antijen testlerini oldular. Ücretsiz antijen testlerini her hafta tekrarlayarak öğrencilerimizin sağlıklarını düzenli olarak kontrol edeceğiz” ifadesini kullandı.

“Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin sağlıklarını koruyarak, eğitim faaliyetlerine kesintisiz devam edilebilmesi için her türlü önlemi alıyoruz” diyen Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Öğrencilerimizi COVID-19’a karşı bilinçlendirme çalışmalarına her zaman olduğu gibi hassasiyetle devam ediyoruz. Ayrıca okullarımızın düzenli dezenfekte ederek, ortak kullanım alanlarında sosyal mesafeye uygun şartların oluşturulması içinde çalışmalarımızı tamamladık” ifadesini kullandı.

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