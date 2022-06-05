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Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Burs Sıralama ve Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı

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Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Burs Sıralama ve Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı
Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Burs Sıralama ve Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı

Burs Sıralama ve Giriş Sınavı’nda 18’i Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere 121 öğrenci burs kazandı. Bunun yanında 19 öğrenci tam eğitim bursu, 21 öğrenci yarım eğitim bursu ve 63 öğrenci de çeyrek eğitim burs almaya hak kazandı.

Yakın Doğu Koleji’nin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için düzenlediği “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı”, 4 Haziran Cumartesi günü iki oturumda gerçekleştirildi. Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji için yapılan sınavın birinci oturumunda öğrenciler 27 Matematik, 10 Fen ve Teknoloji, 9 Sosyal Bilgiler; ikinci oturumunda ise 27 Türkçe, 27 İngilizce sorusunu yanıtladı.

18’i Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere 121 öğrenci burs kazandı

Sınav sonucunda Dr. Suat Günsel Bursu almaya hak kazanan 18 öğrenci, hiçbir okul ücreti ödemeden ayrıca her yıl 9 ay boyunca her ay 500 TL de harçlık alarak Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde eğitim görecek. Bunun yanında 19 öğrenci tam eğitim bursu, 21 öğrenci yarım eğitim bursu ve 63 öğrenci de çeyrek eğitim burs almaya hak kazandı. Böylece sınava giren 633 öğrenciden 121’i burs almaya hak kazanmış oldu.

Kayıt tarihini kaçırmayın!

Dr. Suat Günsel Bursu alan öğrencilerin 17 Haziran 2022 tarihine kadar; tam, yarım ve çeyrek eğitim bursu ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ise haklarını yitirmemek için 24 Haziran 2022 tarihine kadar Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji sekreterliklerine müracaat edip kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

Asım İdris: “Yakın Doğu Ailesi’ne hoş geldiniz.”

Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, burs hakkı ve eğitim hakkı kazanan öğrencileri tebrik ederek “Yakın Doğu Ailesi’ne hoş geldiniz” dedi. 2022-2023 eğitim döneminde de 29 yıldır olduğu gibi öğrencilerini dünya vatandaşı olma vizyonuyla yetiştireceklerini vurgulayan Asım İdris, Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde verilen eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Yakın Doğu Koleji’nn eğitim kalitesini Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi’nde bulunan kampüsleriyle bütün KKTC’ye yaydıklarını vurgulayan İdris, “YKS ve uluslararası IGCSE sınavlarında önemli başarılara imza atan öğrencilerimizi, dünya ile rekabete hazır bireyler olarak mezun ediyoruz” ifadesini kullandı.

Kolejlerde öğrencilere genellikle GCE ve YKS seçeneklerinden sadece birinin sunulduğunu hatırlatan İdris, “Yakın Doğu Kolejlerinde hem GCE hem de YKS seçeneğinin olması çocukların pasaport ve gelecek planlarına göre büyük bir seçenek ve avantaj sağlıyor” ifadesini kullandı. Asım İdris, öğrencilerin akademik gelişimleri kadar, kendilerini keşfederek sosyalleşecekleri alanlar da açtıklarını vurguladı.

 

Dr. Suat Günsel Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

Hasan Minalay

Melina Sabah

Mert Ergüven

Sait Merih Sayıner

Beren Gazioğlu

Arda Erden

Erten Kasımoğlu

İsmail Eren Midem

Mustafa Kemal Ata Aydın

Tuncel Gülsevener

Esen Uzun

Akman Tüzünkan

Efe Ötüken

Han Özder

Mustafa Daştan

Salahi Emral

Tuğra Nasiboğlu

Uras Çeribaşı

 

Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

Derviş Sütçüoğlu

Ali Kemal Erkut

Baran Bulancak

Dinçer Marangoz

Ela Safiye Dağdelen

Ela Ziyaettin

Hasan Özgen

Hatice Sanverdi

Metehan Güneş

Meyra Su Kuriş

Özgür Kazali

Zeynep Dereboylu

Gülten Erbildim

Kaan Demirkan

Ada Lidya Direkli

Gece Şahin

Hasan Dinçer

Ilgaz Gündoğdu

Kayra Şakir Akçam

 

 Yarım Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

Ecem Timer

Emir Mehmet Kaygısız

Derin Osmanzade

Doğan Değer

Doruk Sarıgül

Gülenay Çağlar

Hasan Zekican

Huriye Şık

İlhan Sergey

Laden Nizam

Özüm Fahrioğlu

Serin Bayar

Sultan Civisilli

Yaprak Ülker

Bertuğ Öz

Görkem Topal

Asrin Özer

Ataberk Tekimen

Ela Su Atıl

Fatih Potak

Hugo Bora Sanlı

 

Çeyrek Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

Musab Akif Yörük

Serbay Zengi

Tanem Karabulut

Ada Şule Arapkirli

Çağan Tokmak

Çağatay Emre Sevinç

Derviş Yücetürk

Dila Şentürk

Ela Karaca

İlkim Duru Işık

Kumsal Varoğlu

Mehmet Aslan Kumyalılı

Salih Demir

Su Tufan

Ali Tümkan

Atlas Kudret Varanoğulları

Belçim Erk

Caner Madenci

Doruk Mümtaz Bayazıtoğlu

Efe Ata Erkul

Safiye Duru Anlar

Bikem Mertler

Arin İnançli

Çinar Özada

İsmail İlkan Debeş

Masal Ertoprak

Yalçın Vehit

Aral Selviler

Cemal Halit Melhem

Yağmur Hüdaoğlu

Ali Ozan Şaşkara

Behlül Kerem Mammadov

Berat Hasan Hüseyin Arar

Dilay Seylani

Duru Nisa Uzum

Ersoy Birkan Kutoğlu

Karel Cebeci

Mert Terzioğlu

Suzan Balli

Deniz Alaçam

Erva Betül Güder

Aras Aziz Taşkan

Cemal Mehmet Dağsever

Delfin Üner

Efe Dinç

Elay Keleşzade

Melin Burgaç

Tuğra Birtek

Duru Sor

Mert Dursun Yılmaz

Taner Özbilgili

Arzu Daştan

Asya Aytaç

Candemir Köylü

Deniz Burgaç

Eylül Hürdal

Kıvanç Gezen

Mehmet Eren Çobanoğlu

Meyra Eser

Miraya Kan

Mustafa Malatyalı

Türkmen Yiğitcan

Zalihe Göksal Evleksiz

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