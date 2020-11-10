Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü, 17 Kasım Salı Günü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Tarafından Törenle Açılacak

2020-2021 eğitim yılında 400 öğrencisiyle eğitime başlayan Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’nün resmi açılışı, Cumhuriyetimizin 37’inci kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı Cumhuriyet Bayramı Haftasında, 17 Kasım Salı günü, saat 11’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından törenle yapılacak.

Ülkenin her noktasına kaliteli eğitim götürme çabasının bir Yakın Doğu misyonu olduğunu ve bu misyonla yatırımların yapıldığını dile getiren Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’nün resmi açılışının Cumhuriyet Bayramı Haftası’nda yapılacak olmasını cumhuriyetimize sahip çıkmanın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Ertan Aligüllü: “Bölgenin Eğitim Taleplerini Karşılayacak Tam Donanımlı Kampüsümüzle Çocuklarımızı Geleceğe Hazırlıyoruz…”

Ertan Aligüllü, Mağusa ve İskele İlçelerinde yaşayan bölge insanının yoğun talepleri sonucunda kurulan Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü ile Yakın Doğu eğitim kalitesini bölgeye taşıdıklarını ifade etti. Fizik-kimya ve biyoloji laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, bilim atölyeleri, kütüphane, resim, müzik, dans ve diğer sanat etkinlik odaları, çok amaçlı gösteri ve toplantı salonları, açık spor alanları, yemekhaneleri ile donatılan ayrıcalıklı bir kampüs olan Yakın Doğu Yeniboğaziçi’nde tüm sınıflarda bulunan akıllı tahtanın yanı sıra, kullanılan görsel ve işitsel ekipmanlarla dersler, uygulamalı ve interaktif olarak gerçekleştiriliyor.

Okul Öncesinden Liseye Güçlü Bir Yabancı Dil Eğitimi

Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü, okul öncesinden liseye kadar eğitimin her kademesinde öğrencilerini, nitelikli bir yabancı dil eğitimi ile yetiştiriyor. Yabancı dil eğitimine temelden başlayan Yakın Doğu Okul Öncesi’nde, Cambridge University Press ile işbirliği çerçevesinde “çift dilli” eğitim yürütülüyor. Buna göre biri Türk, diğeri anadili İngilizce olan (native speaker) iki öğretmenle dersler, eşzamanlı ve çift dilli olarak anlatılıyor. Öğrencilerin farklı kültür ve dillerle erken yaşlarda tanışması amacıyla Fransızca da ikinci yabancı dil olarak eğitim müfredatında yer alıyor.

Yakın Doğu İlkokulu’nda da Cambridge Üniversitesi ile yaptığı müfredat çalışmaları sonucunda Cambridge International Primary programı ile İngilizce dersleri haricinde matematik, fen ve bilgisayar dersleri de İngilizce olarak yapılıyor. Uygulanan programla İngilizce eğitim ile ana dil harmanlanarak çocukların, anadili olan Türkçeyi doğru kullanması, İngilizceyi de ana dili kadar konuşabilmeleri hedefleniyor.

Yakın Doğu Koleji, Yurt Dışında Okuma Hayalinin Kapılarını Açıyor…

Yabancı dilde yakaladığı nitelikli eğitim başarısı ile Yakın Doğu Koleji, her öğrencinin hayali olan yurt dışında öğrenim görmenin kapılarını da açıyor. İngilizceyi anadil seviyesinde öğrenen Yakın Doğu Koleji öğrencileri, üçüncü dil olarak da Fransızca veya Almancadan birini seçebiliyor. İngilizce’yi en üst düzeyde öğretmeyi amaçlayan eğitim misyonu ve uluslararası alanda tanınan ve kullanılan EDEXCEL sınav merkezi olması ile Gazimağusalı öğrencilerine yurt dışında okumanın kapıları açılacak. Yakın Doğu Koleji’nde öğrenciler dünyada birçok üniversiteye başvuru yapılmasını sağlayan GCE ve IGCSE programlarına ilave olarak tüm dünyada kabul gören IELTS, SAT ve TOEFL gibi sınavlara da hazırlanacak.

Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi, Sanatı Öğrencilerin Eğitim Hayatının Vazgeçilmez Bir Parçasına Dönüştürüyor.

Yakın Doğu Koleji Boğaziçi Kampüsü, sadece sağladığı üst düzey eğitim olanaklarıyla değil, oluşturduğu kültür sanat atmosferiyle de öğrencilerinin gelişimini destekliyor. Kampüs içerisinde açılan Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi’nin sağladığı imkanlar öğrencilerin akademik olduğu kadar sosyal olarak da tam donanımlı hale gelmesin sağlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in dedesi Halil Günsel’in adını taşıyan Kongre ve Kültür Merkezi’nde 450 kişilik amfi tiyatro salonunun yanı sıra çok sayıda toplantı odası bulunuyor. Ev sahipliği yaptığı kongre ve etkinliklerle bölge halkının hayatını zenginleştirecek olan Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi, çok amaçlı sergi salonunda düzenlenecek sergilerle de sanat ve kültürü öğrencilerin ve bölge halkanın hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.