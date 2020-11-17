Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü açıldı

Açılışta yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü’nün ülke eğitimine kazandırılmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz gün kutlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalabalık bir heyetle yer aldığı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Dünya’ya önemli mesajlar verildiğinin altını çizerek “KKTC yalnız değildir asla yalnız olmamıştır” diye konuştu.

Kıbrıs’ta çözüme ancak egemen eşitlik temelinde, iş birliğine dayalı bir modelle ulaşılabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, “KKTC’nin yoluna devam edeceğini tüm dünyaya duyurmuş olduk.

KKTC, yılların mücadelesi sonucu kurum ve kuruluşlarıyla, altyapı yatırımlarıyla güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Bugün bunun bir örneğini burada bu güzel eserin açılışıyla yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum” dedi. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü gibi bir eserin ortaya çıkmasının iftihar kaynağı olduğunu, kampüsün tüm imkanlarıyla önemli bir irfan yuvası olarak bölge insanı ve çocukları için hizmet yuvası olarak hayat bulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, kampüsün ayrıca istihdam yaratacağının altını çizerek “Sizleri kutlamak istiyorum.

Tüm öğretmen, eğitimci ve çalışanlara başarılar diliyor ve teşekkür ediyorum… Bu önemli merkezin, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bir ülkenin geleceği ve güçlenmesi için yatırımların öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı, “Bu yatırımları ülkeye kazandıranlar ufku ve cesareti ile örnek olmalıdır” diyerek Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü’nde yetişecek gençlerin donanımı ve eğitimiyle ülkenin güçlenmesi için büyük önem arz edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Günsel ailesinin tüm alanlarda yaptığı katkıların sürmesini ve KKTC’ye sahip çıkma anlayışının güçlenmesi temennisini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ayrıca Yakın Doğu İlkokulu öğrencilerinden oluşan koroyla ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı da çektirerek kampüste incelemelerde bulundu.