  • BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAKTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Vadilili : Ne kadar su var ?

Yakın Doğu Koleji Yetkilileri Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Özataş’ı Ziyaret Etti.

» »
Yakın Doğu Koleji Eğitim Vizyonu ile Gelişim Yaratma ve Öncü Olma Rolünü Devam Ettiriyor...Yakın Doğu Koleji Yetkilileri Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Özataş’ı Ziyaret Etti.
Yakın Doğu Koleji Yetkilileri Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Özataş’ı Ziyaret Etti.

Yeniboğaziçi-Gazimağusa’da 1 Eylül 2020 tarihinde eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji yetkilileri, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Özataş’ı ziyaret ederek yeni açılacak olan Yakın Doğu Koleji’nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyarete katılan Yakın Doğu Koleji Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris ve Yakın Doğu Koleji İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Hasan Özataş’a 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Yeniboğaziçinde eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Koleji’nin bölgeye sağlayacağı avantajlar ile eğitim vizyonu ve misyonu hakkında bilgiler aktardı.

Asım İdris: “Gelecek Nesiller İçin Yatırım Yapmaya Devam Ediyoruz...”

Ziyarette, bölge halkının tercihi ve beklentileri dikkate alındığında güven veren bir eğitim ihtiyacı olduğunu dile getiren Yakın Doğu Koleji Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada gelecek nesiller için yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeniboğaziçinde inşası tamamlanma aşamasına gelen Yakın Doğu Koleji kampüsü ile Gazimağusa bölgesi öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve güven veren eğitim imkanını getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İdris, akıllı sınıflar, fen-bilimleri, fizik-kimya ve biyoloji laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, bilim atölyeleri, kütüphane, resim, müzik, dans ve diğer sanat etkinlik odaları ile yaşayarak öğrenme ortamları sunacaklarından söz etti.  İdris, Öğrenci merkezli, uygulamalı ve çift dilli eğitim modeli ile mezun olan her öğrencinin bir yabancı dili ana dili gibi konuşabileceği ve İngilizce’nin yanı sıra Fransızca’yı da ikinci yabancı dil olarak öğreneceğini de sözlerine ekledi.

 Ertan Aligüllü: “Çift Dilli Eğitimle Birlikte İkinci Yabancı Dil Fransızca...”

Anaokul, ilkokul ve ortaokul ve liseden oluşan Yakın Doğu Kolejinin Yeniboğaziçi ve Gazimağusa bölgesinde önemli bir ihtiyacı gidereceğini dile getiren Yakın Doğu Koleji İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü ise, 1 Eylül 2020 tarihinde eğitime başlayacaklarını anımsattı.

 

Bölge çocuklarının nitelikli eğitim alarak geleceğe emin adımlarla yürüyecek olmasını sağlayacklarını ifade eden Aligüllü, eğitim müfredatları ile ilgili bilgiler aktardı. Aligüllü, “İngilizce ve çift dilli eğitimle birlikte öğrencilerin İngilizce dışında Fransızca’yı da ana dilleri gibi konuşmalarına imkan sağladığımız bir müfredatımız var. Mindfullnes çalışmaları, değerler eğitimi, sanat ve bilim atölyeleri, müzik-orkestra atölyesi, resim, dans odaları ve eğitici park ile her öğrencininen az bir sanat ve bir spor alanında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlayan eğitim faaliyetleri sürdüreceğiz” dedi.

Hasan Öztaş: “Yakın Doğu Koleji Eğitim Adına Bölgede Büyük Bir Eksiklikliği Gidermiş Olacak...”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ise, Yakın Doğu Koleji’nin eğitim hayatına başladığı günden itibaren başarılarıyla adından söz ettirdiğini ve getirdiği yeniliklerle ülke eğitimine yön verdiğini belirtti.

Her ayrıntısı iyi düşünülmüş böyle bir okulun bölgeye kazandırılmış olmasının bölgede büyük bir boşluğu kapatacağını belirten Öztaş, “Yakın Doğu Koleji’nin Yeniboğaziçi bölgesinde inşa ettiği kampüsü yerinde görme ve inceleme fırsatını yakaladım. Karakterisitk özelliklere sahip okul binası eğitim adına yapılmış  büyük bir kazanım ve yatırım. Bölgemizin her alanda değişimine ışık tutacak yatırımlara her zaman destek vereceğiz. Böylesi güzide bir eğitim kurumunun çocuklarımızla buluşturulmuş olması bölge halkı tarafıdan da gerçekten çok güzel bir yakın ilgi ve sevinçle karşılandı. Yeni eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Koleji’nin yeni öğrenci ve velilerine hayırlı olması temenni ediyorum” diye konuştu.

 
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Bu Yaz Yelkenler Fora... Bilim, Su Sporları, Gözlem, Mutfak Sanatları, Sinema Etkinlikleri ile Yaz Dönemi Eğitimleri Devam Ediyor.26 Temmuz 2020 Pazar 15:38
  • Stresle Baş Edememe Kilo Alımına Sebep Oluyor26 Temmuz 2020 Pazar 15:33
  • “Aşk Mesajı” Adlı Kişisel Sergi, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan S.Günsel tarafından açıldı23 Temmuz 2020 Perşembe 18:00
  • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ne Kayıtlar Sürüyor...23 Temmuz 2020 Perşembe 17:30
  • Yaz İle Gelen Tehlike: Çocuklarda Güneş Çarpması22 Temmuz 2020 Çarşamba 19:31
  • Yakın Doğu Koleji Yetkilileri Akdoğan ve Beyarmudu Belediye Başkanlarını Ziyaret Ederek Eğitim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Aktardı…21 Temmuz 2020 Salı 21:51
  • 80 eserden oluşan “20 Temmuz Barış ve Özgürlük” sergisi açıldı21 Temmuz 2020 Salı 16:43
  • Sağlık İçin Hareket Et20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:16
  • YDÜ’nün Müzelerine 30 Ağustos’a kadar giriş ücretsiz19 Temmuz 2020 Pazar 14:42
  • Yaz Aylarında Besin Zehirlenmeleri Sık Görülüyor16 Temmuz 2020 Perşembe 18:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti