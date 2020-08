Yakın Doğu Koleji Yetkilileri Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Özataş’ı Ziyaret Etti.

Yeniboğaziçi-Gazimağusa’da 1 Eylül 2020 tarihinde eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji yetkilileri, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Özataş’ı ziyaret ederek yeni açılacak olan Yakın Doğu Koleji’nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyarete katılan Yakın Doğu Koleji Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris ve Yakın Doğu Koleji İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Hasan Özataş’a 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Yeniboğaziçinde eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Koleji’nin bölgeye sağlayacağı avantajlar ile eğitim vizyonu ve misyonu hakkında bilgiler aktardı.

Asım İdris: “Gelecek Nesiller İçin Yatırım Yapmaya Devam Ediyoruz...”

Ziyarette, bölge halkının tercihi ve beklentileri dikkate alındığında güven veren bir eğitim ihtiyacı olduğunu dile getiren Yakın Doğu Koleji Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada gelecek nesiller için yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeniboğaziçinde inşası tamamlanma aşamasına gelen Yakın Doğu Koleji kampüsü ile Gazimağusa bölgesi öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve güven veren eğitim imkanını getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İdris, akıllı sınıflar, fen-bilimleri, fizik-kimya ve biyoloji laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, bilim atölyeleri, kütüphane, resim, müzik, dans ve diğer sanat etkinlik odaları ile yaşayarak öğrenme ortamları sunacaklarından söz etti. İdris, Öğrenci merkezli, uygulamalı ve çift dilli eğitim modeli ile mezun olan her öğrencinin bir yabancı dili ana dili gibi konuşabileceği ve İngilizce’nin yanı sıra Fransızca’yı da ikinci yabancı dil olarak öğreneceğini de sözlerine ekledi.

Ertan Aligüllü: “Çift Dilli Eğitimle Birlikte İkinci Yabancı Dil Fransızca...”

Anaokul, ilkokul ve ortaokul ve liseden oluşan Yakın Doğu Kolejinin Yeniboğaziçi ve Gazimağusa bölgesinde önemli bir ihtiyacı gidereceğini dile getiren Yakın Doğu Koleji İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü ise, 1 Eylül 2020 tarihinde eğitime başlayacaklarını anımsattı.

Bölge çocuklarının nitelikli eğitim alarak geleceğe emin adımlarla yürüyecek olmasını sağlayacklarını ifade eden Aligüllü, eğitim müfredatları ile ilgili bilgiler aktardı. Aligüllü, “İngilizce ve çift dilli eğitimle birlikte öğrencilerin İngilizce dışında Fransızca’yı da ana dilleri gibi konuşmalarına imkan sağladığımız bir müfredatımız var. Mindfullnes çalışmaları, değerler eğitimi, sanat ve bilim atölyeleri, müzik-orkestra atölyesi, resim, dans odaları ve eğitici park ile her öğrencininen az bir sanat ve bir spor alanında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlayan eğitim faaliyetleri sürdüreceğiz” dedi.

Hasan Öztaş: “Yakın Doğu Koleji Eğitim Adına Bölgede Büyük Bir Eksiklikliği Gidermiş Olacak...”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ise, Yakın Doğu Koleji’nin eğitim hayatına başladığı günden itibaren başarılarıyla adından söz ettirdiğini ve getirdiği yeniliklerle ülke eğitimine yön verdiğini belirtti.

Her ayrıntısı iyi düşünülmüş böyle bir okulun bölgeye kazandırılmış olmasının bölgede büyük bir boşluğu kapatacağını belirten Öztaş, “Yakın Doğu Koleji’nin Yeniboğaziçi bölgesinde inşa ettiği kampüsü yerinde görme ve inceleme fırsatını yakaladım. Karakterisitk özelliklere sahip okul binası eğitim adına yapılmış büyük bir kazanım ve yatırım. Bölgemizin her alanda değişimine ışık tutacak yatırımlara her zaman destek vereceğiz. Böylesi güzide bir eğitim kurumunun çocuklarımızla buluşturulmuş olması bölge halkı tarafıdan da gerçekten çok güzel bir yakın ilgi ve sevinçle karşılandı. Yeni eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Koleji’nin yeni öğrenci ve velilerine hayırlı olması temenni ediyorum” diye konuştu.