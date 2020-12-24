Yakın Doğu Koleji Yönetim Kurulu Üyeleri Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’u Ziyaret Etti

Yakın Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Dr. Suat Günsel Girne Koleji Müdürü Sermin Mayın Haydar ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Müdürü İzzet Yılmaz’dan oluşan heyet, gerçekleştirdikleri ziyarette, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’a, Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı.

Mustafa Aktuğ: “Lapta’da yaşayan yabancı uyruklu nüfus her geçen gün artıyor. Dr. Suat Günsel Girne Koleji, özellikle yabancı dil eğitimi konusundaki yetkinliği ile bölgemizdeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak.”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin Girne halkına ve öğrencilerine hayırlı olması temennisini dile getirdi. Lapta’nın hızlı büyüyen bir ilçe olduğuna vurgu yapan Mustafa Aktuğ, bölgede yaşayan yabancı uyruklu nüfusun da her geçe gün arttığını söyledi. Aktuğ, “Dr. Suat Günsel Girne Koleji gibi yabancı dilde eğitim konusunda tecrübeli ve birikimli bir okulun varlığı, Lapta’nın önemli bir ihtiyacını karşılayacak” dedi.

Bugüne kadar Yakın Doğu Oluşumu ile birçok projede işbirliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Mustafa Aktuğ, bu işbirliğinin gelecekte de devam edeceğini sözlerine ekledi. Mustafa Aktuğ, “Girne bölgesine, farklı yaş gruplarındaki öğrencileri, laboratuvar, atölye ve çeşitli öğrenme alanlarında bir araya getirerek birlikte öğrenmelerine fırsat tanıyan bir eğitim markası kazandırılacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Dr. Suat Günsel Girne Koleji, bugünün ve geleceğin nesillerini yetiştirecek” dedi.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Eğitimcileri, aileleri ve öğrencileri nitelikli eğitim çatısı altında buluşturacağız...”

Yakın Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, bölgeye canlılık ve istihdam götürecek olan olan Dr. Suat Günsel Girne Kolejinin hem fiziki alt yapısı hem de eğitim müfredatı ile eğitimde fark yaratacağını söyledi.

Okul öncesinden üniversiteye kadar yabancı dil eğitimini kapsayan eğitim müfredatıyla, eğitimde bir marka haline gelen Yakın Doğu geleneğini Girneli çocuklara götürecek olmalarından büyük onur duyduklarını ifade eden Doç. Dr. Tüzünkan, fark yaratan bir eğitimle ülkenin geleceğinde fark yaratan bireyler yetiştireceklerini belirtti.

Asım İdris: “ Öğrencilerimiz, Dr. Suat Günsel Girne Kolejinden, birden fazla dile hakim dünya vatandaşları olarak mezun olacak.”

Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris Dr. Suat Günsel Girne Koleji ile Yakın Doğu eğitim geleneğinin en önemli parçalarından biri olan öğrenci merkezli eğitim anlayışını Girne'ye taşıyacaklarını söyledi. Yabancı dil eğitimine verdikleri önemi de vurgulayan İdris, “Okulumuzda, Cambridge ve Pearson Edexcel müfredatı uygulanacak. Almanca ve Fransızca ise ikinci yabancı dil seçeneği olarak sunulacak. Öğrenci seviyelerine uygun olarak birebir etütler, okul takviye çalışmaları, IGCSE ve GCE sınav hazırlıkları yanında sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle bilgiyi üreterek, çocuklarımızı yaşadığı topluma faydalı, çok yönlü bireyler olarak yetiştireceğiz” dedi.

Ertan Aligüllü: “Dr. Suat Günsel Girne Kolejinde İngilizce ve çift dilli eğitim, Fransızca, mindfullnes ve değerler eğitimi, sanat, bilim ve müzik atölyeleri ile öğrencilerimizi gelecek hayatlarına donanımlı bir şekilde hazırlayacağız.”

Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Şubat 2021’de kreş ve okul öncesi eğitimine başlayacakları Dr. Suat Günsel Girne Kolejinde, yabancı dil eğitiminin okul öncesinde başladığını hatırlatarak, “Yabancı dil eğitimine de temelden başlıyoruz” dedi. Ertan Aligüllü, İngilizce ve çift dilli eğitim, Fransızca, mindfullnes ve değerler eğitimi, sanat, bilim ve müzik atölyeleri yürüterek her öğrencinin en az bir sanat ve bir spor alanında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlayacaklarını söyledi.