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Yakın Doğu Kolejinde 9. Kariyer Günü Etkinliği Gerçekleştirdi

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Yakın Doğu Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi tarafından öğrencilerin meslek hayatı için doğru tercih yapmalarına olanak sağlamak amacıyla düzenlenen “9. Kariyer Günü” etkinliği “Meslek Seçmek Hayat Seçmektir” sloganı ile düzenledi.
Yakın Doğu Kolejinde 9. Kariyer Günü Etkinliği Gerçekleştirdi

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Kariyer Günü etkinliğinde 11. ve 12. sınıf öğrencileri birçok meslek uzmanlarıyla buluşarak bilinçli seçimler yapabilmek adına akademisyen ve mesleğinde uzman olanlardan bilgiler aldı.

Kariyer günü etkinlikleri kapsamında, tıp, eczacılık, veterinerlik, beslenme, diş hekimliği, genetik, psikoloji, hukuk plastik sanatlar, grafik tasarım iletişim, işletme ve ekonomi, mimarlık, mühendislik, denizcilik ve pilotaj, tercümanlık, sosyal medya uzmanlığı gibi meslek guruplarından uzmanlar öğrencilere mesleki bilgiler aktardı.

 “Meslek Seçmek Hayat Seçmektir” sloganı ile düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ilgi ve yeteneklerine uygun, yaşam değerlerini karşılayabileceği bir mesleği seçmesi, mesleklere ait özellikleri, seçeceği mesleğin çalışma hayatında ne gibi iş kollarının olduğu, çalışma ortamları, mesleğin olumlu ve olumsuz yönleri hakkında bilgi sahibi oldular.

Meslek Seçiminin Önemine Vurgu Yapıldı…

Yakın Doğu Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik biriminden etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, meslek seçiminin bireylerin ileride kendi ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısından oldukça önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Meslek seçme aşamasına gelmiş bir bireyin, doğru karar verebilmesi için öncelikle ne istediğini bilmesi gerekir. Bu aşamadan sonra çeşitli meslek grupları incelenmeli ve herbirinin isteklerine ne kadar uygun olup olmadığını değerlendirmelidir. Kişi kendine uygun olabilecek meslek grubunu seçerken bilgi ve becerilerine uyacak bir meslekte yoğunlaşmalıdır. Detaylı incelemede mesleğin iş alanları, ortalama geliri, gelecekteki durumu gibi çeşitli sorulara yanıt aranmalı ve olumlu ise seçilebilir meslekler arasında yerini almalıdır” denildi.

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