Yakın Doğu Kolejinde “Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı” Konulu Seminer Verildi…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ tarafından verilen seminerde, güvenli internet kullanımı ve soysal medyada karşılaşılabilecek tehditler konusunda öğrencilere bilgiler verildi.

Erçağ, öğrencilere interneti nasıl daha güvenli ve faydalı kullanabilecekleri hakkında slayt gösterisi ile birlikte gerçekleştirdiği sunumda, facebook, twitter, messenger gibi sosyal ağların şifrelenmesinden, orda paylaşılan fotoğrafların içeriğinden ve fark etmeden de olsa kişiye vereceği zararlardan söz etti.

Bilinçli kullanımla hayatımızı hızlı ve kolay hale getiren bilgi ulaşımının, bilinçsiz ellerde nasıl tehdit haline gelebileceği üzerinde durulan seminer sonunda Erinç Erçağ, öğrencilerin sorularını yanıtlandı.