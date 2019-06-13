Yakın Doğu Koleji'nde Dans Şöleni coşkusu

Yakın Doğu Koleji ile Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Dans Grubu işbirliğiyle Dans Şöleni düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleşen büyük bir coşkuyla gerçekleşen dans şöleninde, Yakın Doğu Koleji Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Yakın Doğu Üniversitesi Dans Grubu eğitmenlerinin ortaklaşa koreografilerini hazırladığı dans grupları gösterilerini sundu.

Şölende, Yakın Doğu Koleji ortaokul ve lise öğrenciler, Çaça, Samba, Bachata, Pasodoble, Jive, Modern dans, Hip Hop, Zeybek ve Kıbrıs Halk dansları ile birlikte 14 farklı dansı büyük bir başarı ile sahnelediler.

Öğrencilerin grup halinde uyumlu ve istekli çalışmalarını sağlamak, aynı zamanda müzik eşliğinde vücut hareketlerini, duygu ve düşüncelerle senkronize ederek, sahnede sergilenmesine yardımcı olma amacıyla düzenlenen Dans Şöleni veli, öğretmen ve idarecilerden büyük alkış aldı.