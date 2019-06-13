  • BIST 90.807
  • Altın 252,625
  • Dolar 5,8793
  • Euro 6,6297
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Yakın Doğu Koleji'nde Dans Şöleni coşkusu

» »
Yakın Doğu Koleji ile Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Dans Grubu işbirliğiyle Dans Şöleni düzenlendi.
Yakın Doğu Koleji'nde Dans Şöleni coşkusu

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleşen büyük bir coşkuyla gerçekleşen dans şöleninde, Yakın Doğu Koleji Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Yakın Doğu Üniversitesi Dans Grubu eğitmenlerinin ortaklaşa koreografilerini hazırladığı dans grupları gösterilerini sundu.

Şölende, Yakın Doğu Koleji ortaokul ve lise öğrenciler, Çaça, Samba, Bachata, Pasodoble, Jive, Modern dans, Hip Hop, Zeybek ve Kıbrıs Halk dansları ile birlikte 14 farklı dansı büyük bir başarı ile sahnelediler.

Öğrencilerin grup halinde uyumlu ve istekli çalışmalarını sağlamak, aynı zamanda müzik eşliğinde  vücut hareketlerini,  duygu ve düşüncelerle senkronize ederek, sahnede sergilenmesine yardımcı olma amacıyla düzenlenen Dans Şöleni veli, öğretmen ve idarecilerden büyük alkış aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muhammad Fazilov İle Murod Fazilov’un resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı11 Haziran 2019 Salı 17:06
  • “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak11 Haziran 2019 Salı 17:00
  • Yakın Doğu Koleji'nin üstün IELTS başarısı10 Haziran 2019 Pazartesi 16:11
  • Baskı Resim Sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açılacak10 Haziran 2019 Pazartesi 15:53
  • YDÜ'de düzenlenen “Öğrenciler Konuşuyor 7: Hepimiz Normaliz ? Sempozyumu”Büyük ilgi gördü08 Haziran 2019 Cumartesi 11:59
  • Gizemli “Evren”in Sırlarının Keşfi08 Haziran 2019 Cumartesi 11:50
  • Yakın Doğu Koleji’nin Müsamere Gecesi büyük beğeni topladı08 Haziran 2019 Cumartesi 11:47
  • YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Gazimağusa bölgesine araştırma ve inceleme gezisi gerçekleştirdi07 Haziran 2019 Cuma 12:50
  • Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri velileri ile birlikte “English Fun Week” etkinliğinde bir araya geldi07 Haziran 2019 Cuma 12:43
  • “Galaksiler” Sınıfında Büyüleyici Yolculuk07 Haziran 2019 Cuma 10:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti