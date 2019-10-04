Yakın Doğu Koleji’nde Okul Kaptanlığı seçimleri yapildi.

Büyük bir heyecanla gerçekleştirilen Okul Kaptanlığı seçimlerinde “Army” ve “Nation of Creation (NOC)” isimli gruplar bir hafta boyunca propaganda yaparak kıyasıya yarıştılar. Sadece akademik alandaki başarılar değil sosyal alandaki başarılarıyla da öne çıkan Yakın Doğu Kolejinde, öğrencilerin seçmen olarak kampanyada oy kullanarak yer aldığı kaptanlık seçimleri oldukça çekişmeli ve renkli geçti.

Seçim Heyecanı Bir Hafta Sürdü…

Okul Başkanlığı için yarışan “Army” ve “Nation of Creation” isimli gruplar, bir hafta boyunca arkadaşlarını ikna etmek için yoğun çaba harcayarak propagandalar yürüttüler. Kaptanlık seçimlerine katılan adaylar, kurdukları stantlarda planlarından ve hedeflerinden bahsederek öğrenci arkadaşlarından destek istedi. Bu süreçte sınıfları gezip kendilerini tanıtan, teneffüslerde ve öğle aralarında tanıtım çalışmalarına devam eden öğrenciler aynı zamanda hazırladıkları vaatlerini anlatan poster ve sloganları da okulun çeşitli yerlerine asarak oy toplamaya çalıştı. Grup adayları da bu yıl içerisinde gerçekleştirecekleri faaliyetleri öğrenci arkadaşlarıyla paylaştılar. Her iki grup üyeleri düzenledikleri dans gösterileri, müzik yayını ve çeşitli eğlenceli aktivitelerle oy potansiyellerini artırmaya çalıştılar.

Seçimin Galibi ARMY Grubu Oldu…

Eğlenceli ve demokratik bir ortamda ilerleyen kaptanlık seçim faaliyetleri sonunda öğrencilerin verdiği oylarla Okul Kaptanı belirlendi. Oy pusulalarını alarak 'evet'' mührünü seçtikleri adayın isminin altına basan öğrenciler daha sonra oylarını sandığa attı. Oylama sonrası öğretmenlerin de eşlik ettiği sayımın sonunda 285 oy alan ARMY grubu 40 oy farkla seçimi kazandı. NOC grubu ise 245 oy topladı. Lara Öztay, Selim Sunisi, Seval Sunisi, Hasan Haloğlu ve Marin Fadıloğluları’ndan oluşan ARMY grubu 2019-2020 akademik döneminde okul temsilcileri seçildiler.

Birlik İçerisinde Çalışacağız…

Kaptanlık seçiminin galibi olan ARMY grubunun sözcüsü olarak açıklama yapan 12N-GCE sınıfı öğrencisi Lara Öztay, bir hafta boyunca kendilerini destekleyen ve oy veren tüm öğrenci arkadaşlarına teşekkür etti.

Öztay, “Samimiyetimiz, iyi insan ilişkilerimiz ve sporcu kimliğimizin getirisi olan geniş çevremiz sayesinde kazanan taraf olduğumuzu düşünmekteyiz. Aslında hepimiz kazandık çünkü her faaliyetimizde diğer grup arkadaşlarımızla da birlikte çalışacağız. Herkesin düşüncesi bizim için çok değerli. İlk iki hafta içerisinde etkinliklerimizi başlatıp Yakın Doğu öğrencisinin sesi olarak kültür, sanat ve eğitim adına hep birlikte çok güzel işler başaracağımızı biliyoruz” ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Seçme ve Seçilme Heyecanı…

Oy veren, sandık kurullarında ve oy sayımında görev alan öğrenciler, demokrasinin birebir örneğini yaşayarak eğlenceli aktivitelerle hem keyifli vakit geçirdiler hem de liderlik, iletişim ve organizasyon becerilerinin gelişmesi, sorumluluk alma gibi değerleri de yaşayarak öğrenme ve pekiştirme fırsatı buldular.