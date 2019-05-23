Yakın Doğu Kolejinde “Teknoloji Semineri” düzenlendi

“Teknoloji Semineri” ile öğrenciler hızla değişen ve gelişen teknoloji ile ilgili olarak bilgilendirildi. Seminerde, öğrencilere teknolojinin geçmişten günümüze kadar olan değişimi ve gelişimi, güvenli internet ile teknolojinin doğru kullanımı, teknolojinin hayatımıza etkisi gibi bilgiler anlatıldı. Sanal gerçeklik oyunları ile desteklenen seminerde, öğrenciler, yeni teknolojileri öğrenme fırsatı buldular.

Seminer boyunca bilgilendirici ve keyifli saatler geçiren öğrenciler, teknoloji yolculuğuna tanıklık ederek, bu alandaki fırsatlar ve tehditleri öğrendi. Ayrıca, dünün ve bugünün teknolojilerinin karşılaştırıldığı seminerde, gelecekteki teknolojilere yönelik videoları gösterildi, eğitim alanında teknolojinin faydaları ve kullanımı, bilgiye ulaşım ve güvenlik kuralları gibi başlıklar da irdelendi.