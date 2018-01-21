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Yakın Doğu Kolejinden Elde Edilmesi Zor Bir Başarı Daha…

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Yakın Doğu Kolejinden Elde Edilmesi Zor Bir Başarı Daha…
IELTS Sınavında Üç Aşamada Kıbrıs Genelinde Tam Puan

Özel eğitim ve yabancı dil sınavlarındaki başarılarıyla ilklere imza atan Yakın Doğu Koleji yine önemli bir başarıya imza attı. 
Yakın Doğu Koleji öğrencisi Suna Bayraktaroğlu, dünya genelinde üniversiteler tarafından yeterlilik olarak kabul gören İngilizce IELTS sınavında dört aşamanın üçünden “listening, reading ve speaking” (dinleme, okuma ve konuşma) tam puan alarak bir ilke imza attı.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kolej öğrencisi Suna Bayraktaroğlu’nun, girdiği IELTS sınavının “listening, reading ve speaking” aşamalarından 9 üzerinden 9 tam puan aldığı ve toplamda 8,5 ortalama elde ettiği belirtildi. Zor bir başarıya imza atan Suna Baytaroğlu, Yakın Doğu Kolejinin akademik başarılarına bir yenisini daha ekledi.
 
“Elde Ettiğimiz Başarı Kıbrıs’ta Bir İlktir”

Kıbrıs genelinde 3 bölümden tam puan almanın ilkini yaşatan Suna Bayraktaroğlu’nun İngilizce Öğretmeni Nezire Dahlameroğlu, elde edilen başarının Kıbrıs’ta bir ilk olduğunu belirterek, alkışı hak eden bir başarı olduğunu söyledi.
Suna Bayraktaroğlu’nun 12. Sınıf Arts Bölümü öğrencisi olduğunu belirten Dahlameroğlu, “En zor bölümlerden tam puan almak demek, öğrencinin dile tamamen hakim olduğunu, yerinde ve doğru bir İngilizce kullanımının yanı sıra akıcı bir konuşma ve tam anlama kabiliyetine sahip, uzman anlamına gelmektedir. Öğrencimizin başarısı alkışı hakeden büyük bir başarıdır. Bu başarıyı elde ederken öncelikle öğrencimizin kendi azmi ve iki bölümümüzün koordineli çalışması sonucudur” dedi.
Işılay Arkan: “Başarılarımızın Kaynağı Sağlam Bir Altyapı…”
Yakın Doğu Koleji Işılay Arkan da konuyla ilgili olarak, yabancı dilde seneler önce kendilerini ispat eden bir eğitim kurumu olduklarını belirterek, elde edilen başarıların geniş bir vizyon ve sağlam bir alt yapı ürünü olduğunu vurguladı.  
Okul Müdürü Arkan, “Yabancı dil konusunda başarılarımız ortada. Ne mutlu bize ki her yıl bu başarılara başka başarılar ekliyoruz. Örneğine az rastlanan bu başarı bizlerin işini hangi seviyede yaptığının da ispatıdır. Doğru motivasyon, disiplinli bir çalışma, tecrübeli ve alanının en iyisi öğretmenler ve istekli öğrenci. Başarı pazıl için gerekli her parça Yakın Doğu Kolejinde mevcut” dedi.

Benjamin Franklin Bursu da Kazandı…

Suna Bayraktaroğlu’nun 11. sınıfta Amerika’dan Benjamin Franklin Bursu da kazandığını da anımsatan Arkan, öğrencinin dört bölümden oluşan IELTS sınavının üç bölümünden tam puan almayı başarmış olmasının sevindirdiğini ve bunun takdire şayan bir başarı olduğunu söyledi. 
Arkan sözlerinin devamında, “Ben, öncelikle öğretmenlerimin ortak çalışmalarının sonucu bu büyük başarılarını kutlar, sevgili kızımızın da hak etmiş olduğu, emeğinin karşılığı başarılarını canı gönülden tebrik ederim. Bizleri gururlandırdılar” ifadelerini kullandı.
 

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